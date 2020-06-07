〈觀察〉成衣廠訂單能見度縮短成常態 考驗快速反應能力

後疫情時期，雖然服飾訂單頗有報復性反彈的情況，但無論服飾品牌，或是零售通路商態度依舊謹慎，加上確保現金流並降低庫存風險，下單仍保守，成衣廠直言，過往半年到一年訂單能見度，現在只剩一季，且在未來恐成常態，短期急單提昇，將考驗業者快速反應的能力。

回顧歐美地區疫情爆發後，各地政府紛紛祭出禁足令、居家防疫等相關政策，造成消費力道下滑，服飾業首當其衝，品牌業者的門市大多暫時停止營業，降低營運成本以渡過疫情寒冬。

在終端需求轉弱、擔憂庫存過剩的情況下，品牌客戶也放緩下單力道，成衣廠以「急凍」形容當時的訂單及出貨狀況，大量的訂單被遞延，後續訂單更是被砍單，訂單能見度瞬間變得不明朗。

不過，雖著近期在疫情放緩，主要消費國歐美等地陸續解封，服飾品牌店鋪相繼重新營業，政府也逐步開放民眾上街，成衣廠高層透露，的確有看到前陣子砍單的客戶「回心轉意」，市場頗有報復性反彈的情形。

只是業者也坦言，與過去確認單可看到半年、訂單能見度達一年不同，近年先是有貿易戰，今年又有疫情衝擊，雖然客戶回頭，但多以短期急單為主，訂單能見度仍只有一季，對第四季看法依舊不明朗。

經歷疫情後，客戶除了對未來不確定性謹慎看待外，二來也會更加嚴格管控現金流、並降低庫存風險，因此，成衣廠業者認為，客戶訂單能見度縮短、不夠再用追單的模式將增加，未來恐成常態，成衣廠快速反應、產能調配的能力將變得更為重要。

但從另外一個角度來看，成衣廠業者認為，在經歷疫情後，客戶也會發現哪些供應商體質較好，在需求反彈時能快速配合，也有助加深成衣廠與客戶合作的關係，有助爭取更多的訂單份額。