超級股東會登場 台積電、大立光領頭 八家金融股同日 本周大事預告

本周進入超級股東會周，重量級電金傳輪番上陣，台股權王台積電、股王大立光分別在周二、周三召開，市場高度關注台積電董事長劉德音、大立光執行長林恩平等釋出全球景氣與自身營運展望看法，另外，金融業富邦金、國泰金等八家金控股選在周五召開，傳產則有台塑、南亞等，下半年各產業景氣輪廓將更清晰，以下是本周大事預告：

台積電、大立光接力登場 市場聚焦台股雙王

晶圓代工龍頭台積電、手機鏡頭大廠大立光將分別在周二、周三舉辦股東會，市場關注，由於華為遭美擴大封殺，台積電全年資本支出、先進製程進度是否因此受影響，加上前往美國設廠細節，將是股東會焦點；大立光則聚焦美系手機下半年展望，及新產能擴產進度。

八家金融業周五同日召開股東會 富邦金、國票金進行董監事改選

金控股則不約而同選在周五，包含國泰金、富邦金、玉山金、台新金、開發金、日盛金、國票金與台產，將在同日召開股東會，其中，富邦金、國票金將進行董監事改選，獨董候選名單引注目，開發金前董座王銘陽就名列富邦金獨董候選名單，台新金前總座饒世湛也在國票金的候選名單中。

傳產股東會 台塑、南亞展望受矚目

台塑、南亞將分別在周三 (10 日)、周五 (12 日) 舉辦股東會，其中，台塑集團總裁暨台化董事長王文淵先前指出，今年石化業景氣挑戰嚴峻，但台塑受惠主力產品 PVC 市場供需相對穩定，南亞則因 5G 電子材料如銅箔產品的需求增加，兩家是台塑四寶中今年展望相對較佳的公司。

疫情衝擊顯現 5 月出口值跌幅恐擴大 估跌 4%-6%

由於疫情對出口影響逐漸顯現，4 月出口值探至 2017 年 5 月 (不含春節) 以來的新低，財政部先前指出，經濟下沉力量仍大，預計 5 月出口值將持續下修，且幅度不小，估約負 4% 至負 6%，整體第 2 季出口值轉負成長機率高，財政部將在明 (8) 日發布最終數據。

遠傳、台達電、微軟三方聯手 打造全台第一座 5G 智慧工廠

遠傳積極布建 5G 應用，預計本周將宣布，攜手電源供應器龍大廠台達電，與微軟打造全台第 1 座 5G 智慧工廠，整合電信、雲端、智慧製造技術，展現跨界綜效，並打造 AloT 服務，開創 5G 智慧製造新紀元。