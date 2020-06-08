OANDA本週外匯市場看點（2020年6月8日〜6月12日）

上週貨幣對強弱

上週，主要國家對新冠病毒擴散的警惕感的經濟活動恢復期望持續升高，讓資源國貨幣，如澳元和紐西蘭元持續堅挺，而日元、瑞士法郎及美元等持續疲軟。



此外，週末發佈的美國就業統計資料與市場預期的相反，市場出現回升的情況和原油價格保持堅挺，都是有助於進一步提高風險承受能力的因素。

(資料來源: OANDA)

本週關注材料

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）

FOMC 將於本週在美國舉行。由於上週末公佈的強勁就業資料，美聯儲主席鮑威爾在聲明和新聞發佈會上的語氣變化可能會引起關注。



但是，鷹派內容將是美元的利好因素，但另一方面，由於美國利率上升和股票市場下跌等反應，市場的風險承受能力可能會下降，日元將走強。如果鴿派的內容，市場也可能會發生相反的反應，因此可能很難預測美元兌日元的價格走勢。

風險因素

本週，將集中於是否可以對主要國家的經濟活動重新開始保持預期，但是新興國家中新冠病毒蔓延，主要國家中出現二次感染擴大的可能性，以及美國黑人諸如抗議示威等死亡事件引發的暴亂之類的風險因素也在陰燃，根據情況，這可能是降低市場風險承受能力的因素。

主要貨幣與美元的走勢

USDJPY

上週，美元兌日元上漲突破了 107.00-108.10 區間，上漲勢頭持續，出現接近 110 日元位置的跡象。



從 OANDA 持倉資料圖表看，由於上漲趨勢，持有帳面損失的賣出持倉增加，價格突破高價位，受這些影響止損買入會增加，可以預計上漲空間依然存在。



此外，由於收盤階段出現下跌，持有帳面損失的買入持倉也出現了一些，出現探求低價位跡象時，這些持倉的止損賣出影響，短期內可能推動下跌趨勢。



從 OANDA 掛單數據圖表看，上方賣出掛單很多，上漲似乎受阻，但是在突破 110 日元的位置，限損買入掛單也很多，受此影響短期內可能加劇上漲勢頭。



另一方面，下方 109.50-109.00 附近有很多限損賣出掛單，但是整體還是買入掛單佔據上風，在下跌時想要買入交易者很多，似乎會持續強勢推移。



本週，美元兌日元，如果出現完全上漲突破區間的動向，上漲勢頭可能增強，因此考慮整體會持續上漲勢頭，但是也有必要考慮短期內可能出現回檔的情況。

(資料來源: OANDA)

EURUSD

上週歐元兌美元持倉堅挺走勢，並且上漲至了 1.13 後半段，收盤階段出現停漲。



從 OANDA 持倉資料圖表看，由於上漲原因，持有帳面損失的賣出持倉增加，但是近期下跌影響，持有帳面損失的買入持倉也增加，繼續出現回檔的話，有必要小心這些買入持倉止損賣出平倉的情況。



從 OANDA 掛單數據圖表看，上方賣出掛單很多，上漲似乎受阻，但近期高價位 1.1385 上方堆積了比較多的限損買入掛單，價格突破高價位的話，短期要小心上漲勢頭加劇的可能。



此外，下方對於買入掛單很多，似乎底部穩固，但是在當前價格少許下方，限損買入掛單也很多，下跌持續的話，受這些賣出影響，可能會持續下跌，需要小心。



本週歐元兌美元整體走勢考慮到上漲趨勢，但是由於在形成 1 週以上的持續陽線後，出現了高價更新後的陰線，因此開盤階段可能容易出現回檔的情況，似乎可以考慮上漲受阻的可能。



如果走勢反轉出現下跌，在確保今後方向的基礎上，想要探求基準位置的話，要關注下跌的程度。

(資料來源: OANDA)

GBPUSD

上週，英鎊兌美元持續堅挺走勢，但是價格上漲突破了近期阻力位 1.265 位置。由於 2 次突破了阻力位位置，因此上漲勢頭的期待感增強。



從 OANDA 持倉資料圖表看，由於上漲趨勢，持有帳面損失的賣出持倉增加，上漲趨勢持續的話，這些持倉止損買入可能增加，此外，週五在出現上漲後下跌影響，持有帳面損失的買入持倉也增加，下跌持續的話，這些持倉的止損賣出影響，要小心短期內出現下跌趨勢增強的可能。



從 OANDA 掛單數據看，上方雖然賣出掛單很多，但是近期阻力位上方限損買入掛單很多，價格突破高價位，要小心短期內上漲勢頭可能增強。



另一方面，下方雖然買入掛單很多，但是作為阻力位活躍的 1.265 和近期支撐位的 1.25 等下方限損賣出掛單也很多，在下跌時要小心這些位置的攻防。



本週，同歐元兌美元一樣英鎊兌美元，要小心上漲勢頭持續中出現回檔的情況，能否持續勢頭值得關注。

(資料來源: OANDA)

AUDUSD

上週澳元兌美元從開盤階段開始持續堅挺推移，但是逐漸出現上漲幅度變小的跡象。



從 OANDA 持倉資料圖表看，由於上漲影響，持有帳面損失的賣出持倉增加，上漲時止損買入，以及下跌時安心的買入平倉影響，可能會持續堅挺的推移。另一方面，由於最近的疲軟而遭受帳面損失並受到壓力的交易者數量有所增加，如果轉為下跌趨勢，這些持倉的止損賣出影響，要小心短期內下單趨勢增強的可能。



從 OANDA 掛單數據看，上方對於想要確保收益的賣出比較多的情況，過去阻力位元 0.703 附近則有很多限損買入掛單，價格上漲突破高價位，受這些影響，有必要小心短期內上漲勢頭增強的可能。



盤面下方，整體看限損賣出掛單佔據優勢，一度轉為下跌的話，受這些影響要小心短期內下跌趨勢增強的可能。



本週，澳元兌美元持續上漲趨勢，但是短期內要警惕可能出現回檔的情況。

(資料來源: OANDA)

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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

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