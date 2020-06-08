新冠疫情促全球降評潮 新興市場公司債違約風險攀升？

據《路透社》報導，新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對於全球企業造成衝擊，而新興市場企業由於財務體質較弱、且信用評級較低，因此受到疫情的影響更為嚴重。

自疫情爆發以來，全球共有 1800 間公司遭到標普全球 (S&P Global) 調降評級、或發出降評警告，其中有 420 間公司是來自於新興市場。

特別是目前疫情嚴重的拉美地區，預期將可能爆發債務違約潮，信評機構穆迪 (Moody’s) 預估，有 13.7% 的新興市場垃圾等級公司債，恐將面臨債務違約的危機，逼近 2008 年金融海嘯時的比率。

根據國際金融協會 (IIF) 數據顯示，在過去十年以來，新興市場公司債規模快速增加，由 18 兆美元攀升至 30 兆美元，債務增加亦導致公司獲利能力下降，再加上疫情的衝擊，分析師預估今年新興市場公司獲利恐將衰退 4.3%，遠低於在疫情爆發前所預估的成長 15%。

新興市場公司獲利成長預估 (圖：Reuters)

墨西哥石油公司 (PEMEX) 於 4 月份遭信評機構降評，由投資等級被降為投機等級，該公司債券規模達將近 600 億美元，佔了整體新興市場投資等級公司債的 6.6%。

此外，摩根大通分析師預估，若墨西哥主權評級被調降為非投資等級，則約有 250 億美元的墨西哥公司債，恐將一併失去投資等級的地位。

新興市場公司債違約率 (圖：Reuters)

儘管如此，亦有部份分析師抱持較為樂觀的態度，柏瑞 (PineBridge) 基金表示，目前整體新興市場公司債中，有 21% 為 BBB - 等級，規模約 2150 億美元，但其中僅有約 3.5% 的公司，將可能面臨債務違約的危機。

此外，柏瑞的新興市場固定收益部門主管 Steve Cook 表示，由於各國開始實施經濟重啟計劃，加上全球的經濟刺激政策，柏瑞將新興市場的投資比例由 15% 提高到 20%。

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