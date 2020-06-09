中國製Model 3買氣翻倍！特斯拉股價狂飆歷史新高

週一 (8 日) 特斯拉 5 月上海製 Model 3 中國銷售達 11095 輛，較 4 月 (3635 輛) 成長 2 倍多，激勵其股價刷下歷史新高。

特斯拉 (TSLA-US) 週一股價飆漲逾 7% 至每股 949.92 美元，衝破 2 月 19 日刷下的 917.42 美元，再寫收盤歷史新高紀錄。

特斯拉股價走勢圖

今年迄今特斯拉股價已上漲 127%，過去 12 個月中上漲 365%，而一年前該公司股價徘徊在 200 美元左右。

根據中國乘用車協會的數據，特斯拉在 5 月向中國客戶銷售 11000 輛上海超級工廠製造的 Model 3，高於 4 月份的近 4000 輛，業績成長足足 2 倍多。

投行 Wedbush 分析師 Dan Ives 在一份報告中寫道，特斯拉正與許多國內外競爭對手爭奪電動車市佔，這是一個非常有力的指標，表明該關鍵地區 (中國) 的需求開始增加。

分析師表示，在黑暗的全球宏觀環境中，中國對 Model 3 的強勁需求仍給特斯拉留下一道曙光。

特斯拉早前表示，今年有可能實現逾 50 萬輛電動汽車的交車目標，Dan Ives 表示，他預測交車量約為 40 萬輛，該數字可能是保守的預估，部分原因是中國的經濟趨勢和特斯拉 Model Y 的交車量增加。