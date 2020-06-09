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再次施壓中國！川普計畫簽署制裁法案

鉅亨網編譯羅昀玫
再次施壓中國！川普計畫簽署制裁法案 (圖片：AFP)
再次施壓中國！川普計畫簽署制裁法案 (圖片：AFP)
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《路透》週一 (8 日) 引述消息人士報導，美國總統川普計畫簽署一項法案，制裁鎮壓穆斯林少數民族的中國官員，但並未透露具體時間表。

美中兩國正因新冠疫情、港版國安法針鋒相對，人權問題再度成為美中角力戰場，路透引述消息人士報導，川普正準備簽署國會上月通過的法案，制裁監禁超過百萬穆斯林的中國官員。

美國參議院 5 月 14 日以 413 同意對 1 票不同意，壓倒性通過《2020 年維吾爾人權政策法案》，眾議院 5 月 27 日亦表決通過，目前法案提交至白宮。

這項跨黨派法案是由共和黨參議員盧比奧 (Marco Rubio) 提出，旨在譴責嚴重侵犯新疆少數民族人權的行為，呼籲停止在中國境內外對這些族群的任意拘留、酷刑和騷擾。中國對此回應，美國政府惡意攻擊，有意干涉中國內政，嚴重違反國際法。

迄今川普政府已採取一些步驟制裁中國對少數民族的行為。商務部工業與安全局 (BIS) 上月 25 日宣布，將中國公安部法醫研究所和八家中企列入經濟黑名單，稱這些實體涉及侵犯新疆維吾爾族和其他少數族裔的人權，包括任意鎮壓、拘留、強迫勞動和高科技監視。

截稿前，中國駐華大使並未回應置評請求，但中國政府否認對新疆少數民族施虐，新疆再教育營並非關押場域，而是提供職訓的場所。