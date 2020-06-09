最長經濟擴張終結！美國宣布2月步入經濟衰退

美國國家經濟研究局 (NBER) 的經濟周期測定委員會週一 (8 日) 釋出一份關鍵報告，受到新冠疫情影響，今 (2020) 年 2 月美國最長經濟擴張週期已結束，並正式步入經濟衰退。

週一 (8 日) 美國經濟周期測定委員會就美國經濟周期的高峰低谷得出一項結論，2020 年 2 月美國月度經濟活動進入高峰並且陷入深度衰退，標誌著 2009 年 6 月以來 (歷時 128 個月) 最長的一次經濟擴張進入終結。

美國經濟周期測定委員會表示，鑒於美國就業和生產空前下滑及其在整個經濟中的廣泛影響，就算時間應該不會太久，都足以認定此一時期為經濟衰退。

該委員會週一公布這項意料之中的結果，但時間點卻令外界意外，該委員會通常等待較長時間才得出該結論，好比 2007 年末美國經濟衰退時，該機構是在一年後才給出評估結果，本輪衰退卻僅花了 4 個月。

本週聯準會 (Fed) 將召開利率會議，發布新的經濟預測，以及經濟復甦速度。按往常經濟衰退時間統計，平均一次衰退的持續時間長達 13 個月。

新冠疫情從今年年初開始衝擊美國，累計美國已有超過 195 萬確診，造成逾 11 萬人死亡，美國商務部公布首季 GDP 年增率下滑至負 5.0%，而國會預算辦公室 (CBO) 預估第二季 GDP 將萎縮 38%。

美國總統川普三月曾坦言：「最糟糕的情況是，疫情可能要到 7 月、8 月或更晚些時候才會結束… 美國可能正步入經濟衰退。」

全美企業經濟協會 (NABE) 週一公布最新調查，經濟學家們預料，美國今年將寫下 1946 年以來的最大衰退。

凱利投資月初預期，美國失業率到 2021 年初可能會一直保持在雙位數，經濟衰退預估將持續至明年。

被稱為「殖利率曲線指標之父」的杜克大學教授哈維則預測，這場經濟衰退正在加劇卻是短暫的，今年年底美國經濟將進入復甦模式。