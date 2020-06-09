電商通通有！分析師：疫情有利網購股 就看eBay能否留住顧客

隨著投資者湧向以電子商務為中心的公司，eBay (EBAY-US) 股價一直受益於 COVID-19 疫情大流行，但 RBC 資本市場警告，投資者別被熱情沖昏頭，因為好時光恐怕不會持續下去。

今年迄今 eBay 股價漲逾 33%，因線上銷售平台前景強勁，股價刷下歷史新高點。

eBay 股價日線走勢圖 圖片：investing.com

RBC 分析師 Mark Mahaney 週一指出，過去 2 個月 eBay 湧入 600 萬名活躍的新買家，為公司史上最高紀錄，預計可達到更高的毛利率和獲利。

Mark Mahaney 重申 eBay 公司「符合產業 (Sector Perform)」的評級，等於「持有」，同時將目標價自 37 美元調高至 45 美元，然而，「雖然 eBay 受益於大眾轉向網購的當前環境，但成長能否持續加速仍不清楚。」

Mark Mahaney 說道：「我們會觀察該公司能否留住近期新獲得的顧客，並在後疫情時代提高顧客造訪率和在 eBay 平台上的消費水準。」

儘管如此，Mahaney 認為 eBay 充分利用了大眾趨向網購的熱潮，實施了一些推廣舉措並支付選項上有所進展。

他也提到，eBay 平台上的需求大增，但所有電商公司的表現也廣泛積極，尤其是亞馬遜 (AMZN-US)、 Shopify (SHOP-US)、Chewy (CHWY-US)、Etsy (ETSY-US) 和 Stitch Fix (SFIX-US)。

他認為整個群組不僅受惠大眾轉向網購的趨勢，也因為消費者節省其他形式的娛樂支出而受惠，例如消費者省下外出用餐、旅行和看電影等娛樂開銷，轉用在網購上。