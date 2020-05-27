〈房產〉房市520檔期新北市推案逾千億元 新莊熱見5字頭

市調機構統計，今年北台灣房市 520 檔新建案推案預估量為 2371.49 億元，較去年同期成長 6%；推案集中新北市，總量逾 1000 億元，主要在於機捷、環狀線開通，大幅推升新北交通便利性，其中新莊區房市更熱，鄰近上新莊副都心、頭前重劃區站穩 4 字頭平均房價，新建案更衝上 5 字頭。

新莊頭前、副都心，上新莊舊市區發展成熟，供給各大重劃區生活機能，捷運商圈內近年也吸引不少自住客購屋，指標新案站穩 5 字頭，市區商圈周邊新案也如雨後春筍，推升平均房價衝破 4 字頭。

科達機構董事長賴建程表示，國內疫情趨緩，5 月開始全台整體看屋人潮相較前兩個月大增 2-3 成，今年北台灣又以新莊區前 4 月建物買賣移轉量累計 1869 棟最多，成為新北市交易量冠軍。

在建商動向方面，建商全力衝刺 520 檔期，新北市衝破 1000 億元推案量，包括板橋江翠北側、新店央北、三重仁義與二重疏洪道、新莊副都心皆是主力戰場，新莊除有副都心新案輩出，在上新莊市區商圈也很有看頭，指標新案站穩 5 字頭以上，如上新莊市區第二季進場有預售案「富都新庄」每坪開價約 52 萬元，而緊鄰市區商圈的新案，也瞄準 520 檔期正式公開，包括上新莊新泰路兩旁有新案「新泰陽」開價 45 萬元，以及由海悅國際 (2348-TW)、科達機構合資的「海研建築」推出首案「新莊海悅花園」也已開案，可售戶 100 戶，每坪開價 39.9 萬元。

新莊當地建商統計，新莊撇除副都心、頭前重劃區之外，上新莊單價每坪 38-50 萬元指標社區共達 31 個，其中，每坪 38-40 萬元有 8 社區，集中歐洲村重劃區，房價每坪 40-50 萬元有 19 個社區，重劃區周邊則以「家家富富」、「璽園」、「鳳凰花園」、「永鼎國璽」每坪成交 45-47 萬元最高，至於每坪達 50 萬元以上則有 4 個指標社區，包括「富貴中華」、「傳家尊爵」、「永鼎帝京」、「泰舍至善元」每坪也逾 50 萬元。