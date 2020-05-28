〈房產〉北台灣新房價漲勢比一比 新北蘆州10年上漲1.08倍奪冠

房市蛋白區、蛋殼區 10 年來房價大翻身，據市調機構統計， 2010 年第一季以來至今、近 10 年來北台灣新成屋、預售屋房價漲幅前 10 名行政區，依序為蘆洲、五結、羅東、大溪、大園、壯圍、龜山、中壢、林口、楊梅等地區，北台灣各區域房價皆呈現輪動上漲態勢。

住展研發長何世昌表示，北台灣近 10 年來新房價漲幅最凶猛幾乎都是位於二、三線的蛋白、蛋殼區，統計顯示，台北市的 12 個行政區因房價基期較高，漲幅反而落後。

近 10 年北台灣新成屋、預售屋房價漲幅前 10 大行政區的前四名蘆洲、五結、羅東、大溪，在此期間漲幅均超過 1 倍，漲幅冠軍蘆洲區 2010 年第一季新建案房價約每坪 21.4 萬元，今年第一季每坪 44.6 萬元，漲幅 1.08 倍。

何世昌分析，蘆洲房價漲幅居冠，是 2010 年底捷運蘆洲線通車帶動房價飆漲。其次，蘆洲推案大部份都是在地建商，外來建商插旗不多，在地建商每年推出的案量都控制得很平穩，極少出現推案爆大量狀況，也就沒有供給過剩之虞、或者賣壓太大，近 10 年來房價表現亮眼。

漲幅第二的宜蘭五結鄉，近 10 年來房價漲幅 1.07 倍，其房價暴漲的關鍵與第六名的壯圍相似，都是因鄰近宜蘭市，且因高房價推擠效應而受惠。

何世昌指出，10 年前五結、壯圍等地不僅推案少，且乏人問津，一坪房價連 10 萬元都不到、只有個位數。然而，當宜蘭縣一線行政區如宜市、羅東、礁溪等地房價飆漲後，一棟透天動輒要價 2000-3000 萬元，購屋族只好轉往相對周邊低房價區五結、壯圍等地買房，帶動當地房地價格飆升，十年來價格翻了一倍。

反觀台北市 12 個行政區，因原本房價基期較高，漲幅相對較少。北市近 10 年來漲幅最低的是南港區，2010 年第一季新建案房價約為每坪 55.8 萬元，今年第一季房價為每坪 68.3 萬元，雖然每坪房價上漲 12.5 萬，但近 10 年漲幅僅約 22.4％，屈居北市各行政區之末。