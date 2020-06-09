手機市況不妙 雙鴻董座：客戶訂單砍很多

散熱大廠雙鴻 (3324-TW) 今 (9) 日召開股東會，展望後市，董事長林育申表示，筆電、電競與伺服器客戶拉貨力道仍持續強勁，不過手機市場明顯受疫情、國際情勢等因素影響，不確定性高，客戶營運表現不盡理想，訂單量也明顯減少甚至可能打折。

今年受新冠肺炎疫情影響，加上美中貿易戰持續蔓延，手機市場需求疲軟，林育申指出，儘管與手機品牌客戶進行討論，但客戶拉貨力道仍相當保守，旗艦機種訂單較去年明顯少，甚至有可能「打折」。

林育申提到，手機客戶原預計在下半年推出的新機種，受國際情勢影響調整新機銷售策略，估最快第 4 季加大新機推廣力道，整體手機市場才可望復甦。

筆電市場方面，林育申表示，筆電、伺服器與電競產品，今年需求量都較去年成長，不過筆電客戶拉貨力道趨緩，估第 3 季出貨將季減 10%。

他強調，薄型、高階筆電陸續導入熱板 (VC)，雖然出貨量仍不多，但 VC 單價高於傳統熱管達 5-6 倍，下半年隨著 VC 占筆電營收比重攀升上看 20%，有助毛利率。

雙鴻今年美系筆電訂單也有成長，供貨較往年提升 5 成，成主力供應商之一，不過提供的散熱模組是熱管或熱板，林育申未回應，僅強調未來高階筆電導入 VC 將成趨勢。

展望後市，林育申坦言今年營運壓力大，所幸公司非著重手機領域，還有筆電業務支撐，整體來看，第 3 季營收估持平第 2 季持平，全年營收目標維持年增 15%，續拚創新高；毛利率則在 VC 帶動下，第 3 季優於第 2 季。