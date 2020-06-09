餐飲業5月營收月增10-90%不等 谷底爬升跡象明朗

餐飲集團陸續公布 5 月業績多繳出復甦反彈好成績，六角 (2732-TW)、雅茗 (2726-TW) 今(9) 日公布營收，分別較上月成長 26.25%、10.14%，而漢來美食 (1268-TW) 更是較上月強彈 96.96%、瓦城 (2729-TW) 也月增 69.58%，儘管仍較去年同期衰退，但餐飲業已明顯見到走出疫情衝擊的谷底。

六角 5 月合併營收 2.63 億元，月增 26.25%、年減 35.26%，累計前 5 月合併營收 13.29 億元，年減 30.21%；雅茗 5 月合併營收 1.13 億元，月增 10.14%，年減 38.31%，已連 3 個月回升，累計前 5 月合併營收 4.93 億元，年減 46.47%。

六角表示，4 月落底後，隨著東南亞各國陸續解封、配合旺季效應，未來逐月成長可期。

雅茗則指出，由於疫情過後復甦加快，展店計畫不受疫情衝擊，全年新開 500 店目標不變，其中，針對美國市場，5 月已在 Amazon 西雅圖總部插旗，並將陸續在西雅圖、舊金山、聖地牙哥、波特蘭和丹佛等城市開出 5 家新店，

雅茗進一步說明，目前在中國的門市銷售已回到過去正常水準的 70-80%，隨著氣候越來越熱，樂看「營收維持成長趨勢不成問題」，而加盟商除既定銷售，庫存需求也提高，預告 6 月起拉貨力道會更強，進一步挹注營收成長。

漢來美食也表示，益情壓抑消費者需求 4 個多月，現在產生「報復性消費」現象，漢來美食加快電商平台上架常溫食品、冷凍食品則因應自煮需求，營收動能有效回溫，7 月起將連續展店、改裝開幕，還有政府「振興三倍券」的政策上路，樂觀預期可補回上半年不足的業績。

瓦城也強調，市場回溫，端午連假可望再創另一波來客高峰，展望下半年營運力度也持續向上，集團隨時做好準備，只要有好的條件地點、市場回穩即可啟動進行新展店計畫，以「瓦城」和「時時香」為拓點主力品牌，時時香預計 6 月底首度插旗台南西門。