群創、友達5月大尺寸出貨月增逾1成 營收站穩200億元

面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 今 (9) 日公布 5 月營收，受惠遠距商機帶動 IT 面板需求，雙虎 5 月大尺寸面板出貨月增皆逾 1 成，營收續站穩 200 億元大關，展望第 3 季，看好遠距商機延續，消費性產品也可望隨各國解封後回溫。

友達 5 月合併營收 217.29 億元，月增 7.77%、年減 12.16%，為近八個月高點，累積今年前 5 月合併營收 955.83 億元，年減 14.98%，出貨方面，5 月大尺寸面板包括液晶電視、桌上型顯示器及筆記型電腦面板等，出貨量約 1034 萬片、月增 10.3%，中小尺寸面板出貨量約 959 萬片、月減 2.4%。

群創 5 月合併營收 220.42 億元，月增 6.71%，年增 4.94%，為今年單月新高，累積今年前 5 個月合併營收 930.91 億元，年減 8.54%，5 月大尺寸合併出貨量共 1152 萬片、月增 10.9%，中小尺寸合併出貨量共 2378 萬片、月減 1.7%。

市調機構 TrendForce 光電研究 (WitsView) 最新報告指出，第 2 季受惠在家辦公、遠距上課等需求帶動下，面板出現強勁拉貨潮，筆電面板出貨淡季不淡，估第 2 季出貨量將達 5330 萬片，季增 33.6%、年增 17.7%，預期遠距商機將延續至第 3 季，下半年消費性市場也可望回溫。

中小尺寸面板廠凌巨 (8105-TW) 今也公告 5 月合併營收達 5.89 億元，月減 1.84%、年減 29.26%，累計今年前 5 個月營收達 27.48 億元，年減 23.41%。