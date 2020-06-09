東洋取得台港澳軟組織肉瘤新藥專屬授權 目標搶台逾3成市占率

台灣東洋 (4105-TW) 今 (9) 日宣布，向合作夥伴 Pharma Mar 公司取得軟組織肉瘤新藥 Yondelis 台港澳的經銷代理權，其中，台灣市場商機約有 1-1.5 億元，東洋將優先專注布局，目標拿下三分之一市占率。

東洋表示，此項協議是 Pharma Mar 公司於 2019 年 8 月 26 日與原廠 Janssen 重新簽訂協議，其中，Pharma Mar 公司保留在美國等地的經銷代理權利，後續與台灣東洋協商後，將台灣、香港、澳門專屬授權給台灣東洋。

營運長施俊良指出，Yondelis 是治療晚期軟組織肉瘤中脂肪肉瘤 (liposarcoma) 及平滑肌肉瘤 (leiomyosarcoma)，據統計，脂肪肉瘤與平滑肌肉瘤，2016 年新增病患數約 253 位，其中晚期病患占 45%；據 Yondelis 第三期隨機多中心的臨床研究顯示，病患使用該藥品後，與傳統化療相比，死亡風險降低 13%。

東洋取得台港澳授權後，將優先專注在台灣市場，下一步將先向原廠執行藥證轉移，後續會同時申請健保藥價與原廠討論藥品新適應症。