世界先進5月營收月增7.2% 本季可望續創高

世界先進 (5347-TW) 今 (9) 日公告 5 月營收 27.71 億元，在客戶需求穩定下，加上新廠完整認列，營收月增 7.2%，年增 19.18%；前 5 個月累計營收 131.2 億元，年增 14.51%。世界估，本季營收將季增約 2-7.1%，可望續創高。

展望本季，世界先進表示，客戶晶圓代工需求穩定，加上新加坡新廠營收可完整認列，估營收將介於新台幣 80-84 億元間，季增約 2-7.1%，可望續創新高，隨著新廠產能利用率提升，估毛利率 31-33%，營益率 19-21%，雙率都較上季走揚。

對於後市，董事長方略日前表示，受 COVID-19 疫情影響，雖然目前客戶需求仍強勁，未縮減訂單或下修需求展望，但下半年不確定性大，審慎看待下半年，為最好、最壞情況各做準備，但也因此，尚無法對全年做完整預測。

就 8 吋市況，方略認為，需求仍強，但下半年不確定性高，若疫情在上半年獲得控制，第 3 季半導體產業鏈應可走向復甦，但將是 V 型或 U 型復甦也難以預期，對下半年市況非常審慎看待，而長遠來看，對 8 吋需求還是有信心。近期市場也傳出，客戶庫存偏低，8 吋下半年市況可望更為正向。