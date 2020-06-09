〈美股早盤〉美股終止連日漲幅 道瓊早盤回跌逾200點

受到經濟重啟的刺激，促使美股於近日來持續攀漲，但部份分析師認為目前股市漲幅過高、且市場情緒過度樂觀，並警告新冠疫情的不確定性仍在。美股於週二 (9 日) 開盤呈現漲多回跌態勢，道瓊指數下跌超過 200 點。

另外，四大航空公司美國航空 (AAL-US)、聯合航空 (UAL-US)、達美航空 (DAL-US)、及西南航空 (LUV-US) 在週一 (8 日) 上漲之後，於週二 (9 日) 早盤分別回跌 9.80%、10.90%、8.87%、及 5.98%。郵輪公司嘉年華集團 (CCL-US) 亦於開盤下跌 8.19%。

美中關係進展

《路透》週一 (8 日) 引述消息人士報導，美國總統川普計畫簽署一項法案，制裁鎮壓穆斯林少數民族的中國官員，但並未透露具體時間表。

迄今川普政府已採取一些步驟制裁中國對少數民族的行為。商務部於上月宣布，將中國公安部法醫研究所和八家中企列入經濟黑名單，稱這些實體涉及侵犯新疆維吾爾族和其他少數族裔的人權。

聯準會經濟刺激

聯準會 (Fed) 週一 (8 日) 宣布，規模 6000 億美元「中小企業貸款計畫」(Main Street Business Lending Program) 將在幾天後啟動，並宣布更寬鬆的條件，包括延長還款期限、放寬最低和最高貸款金額門檻，希望鼓勵更多銀行和企業參與。

根據 Fed，最低貸款金額將從 50 萬美元降至 25 萬美元，最高金額從 2 億提高到 3 億美元；貸款期限從四年延長到五年，頭兩年無須還款，也沒有提前還款的罰款。

截至台北時間週二 (9 日)22 時許：

道瓊指數下跌 282.45 點或 -1.02%，暫報 27289.99 點

那斯達克下跌 55.23 點或 -0.56%，暫報 9869.51 點

標普 500 下跌 35.59 點或 -1.10%，暫報 3196.80 點

費半下跌 26.83 點或 -1.34%，暫報 1971.39 點

台積電 ADR 下跌 0.97% 至每股 55.03 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.820%

紐約輕原油下跌 0.45% 至每桶 38.02 美元

布蘭特原油下跌 0.96% 至每桶 40.41 美元

黃金上漲 0.99% 至每盎司 1721.95 美元

美元指數上漲 0.05% 至 96.657 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

梅西百貨 (M-US)

梅西百貨早盤上漲 7.53%，達 10.28 美元。

美國梅西百貨週一 (8 日) 表示，公司已籌得近 45 億美元的流動資金，其中包括 31.5 億美元房地產抵押的新借款、以及先前所宣布發行的 13 億美元債券，預期將足以抵抗新冠疫情的衝擊，並重新恢復營運。

梅西百貨執行長 Jeff Gennette 表示，這筆資金能為梅西百貨帶來足夠流動性，並在可預見的未來滿足其業務需求，包括為銷售季添購新品庫存，並償還 2020 和 2021 會計年度即將到期的債務。

特斯拉 (TSLA-US)

特斯拉早盤下跌 0.95%，達 940.50 美元。

根據中國乘用車協會的數據，特斯拉在 5 月向中國客戶銷售 11000 輛上海超級工廠製造的 Model 3，高於 4 月份的近 4000 輛，業績成長足足 2 倍多。

今年迄今特斯拉股價已上漲 127%，過去 12 個月中上漲 365%，而一年前該公司股價徘徊在 200 美元左右。由於中國的電動車需求開始增加，特斯拉早前表示，今年有可能實現逾 50 萬輛電動汽車的交車目標。

Tiffany & Co. (TIF-US)

Tiffany 早盤上漲 1.56%，達 124.04 美元。

Tiffany 於週二 (9 日) 美股盤前公布 2020 財年第一季財報，受到新冠疫情的衝擊，導致營收及獲利皆低於市場預估值，但該公司表示，由於中國經濟呈現強勁復甦的態勢，中國市場的銷售亦開始回溫。

Tiffany 第一季營收為 5.55 億美元，較去年同期下滑了 45%，且低於華爾街預估值 7.01 億美元。Q1 稅後淨損報 6460 萬美元，每股淨損為 0.53 美元。去年同期稅後淨利為 1.25 億美元，每股盈餘為 1.03 美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月 NFIB 小型企業信心指數報 94.4，預估 91.5，前值 90.9

美國 NFIB 小型企業信心指數 (圖：Trading Economics)

華爾街分析：

Petromatrix Gmb 董事 Olivier Jakob 表示，包括原油及股市在內的全球資產於近日來強勁反彈，但預期持續上漲的空間將有限。雖然在經濟重啟後需求已逐漸回溫，但相較之下股市的估值仍相當高。

美國銀行財富管理公司策略師 Terry Sandven 表示，由於投資人預期經濟將獲得改善，促使股市持續上漲，但由於疫情的不確定性仍高，且新冠病毒疫苗仍尚未成功開發，因此 Sandven 認為，市場的樂觀情緒來得過早。

法國巴黎銀行分析師 Paul Sandh 表示，目前主要支撐股市上漲的因素，為政府所實施的刺激政策，但預期在短期之內，仍有許多風險因素將會提高股市的波動性，因此，儘管 Sandh 看好股市於中長期的成長機會，但目前對於短期的下行風險仍持續採取避險策略。