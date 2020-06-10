美4月份JOLTS職缺 下降至逾5年最低

美國勞工部週二 (9 日) 最新數據顯示，在新冠肺炎爆發的頭一個月，美國職缺下滑至 5 年多來最低水平，不過 4 月份的總體離職率有所緩解，這表明勞動力市場可能已經度過疫情衝擊最嚴重的時期。

勞工部週二公布職位空缺及勞動力流動調查報告 (JOLTS) 顯示，4 月經季節調整後，總職缺從一個月前修訂後的 601 萬下降至 505 萬，月減近 100 萬，為 2014 年 12 月以來最低水平， 低於 FactSet 經濟學家預估為 575 萬；與 2 月份的 730 萬相比下滑 28%。

招聘人數也從 3 月份的 511 萬下降至 4 月份的 352 萬，僱用率降至 2.7% 的歷史最低點；與此同時，3 月份裁員和辭職在內的總離職人數達到創紀錄的 1464 萬人之後，也於 4 月份降至 989 萬。

美國 4 月份 JOLTS 調查 (圖片: CNBC)

JOLTS 報告比非農就業報告晚一個月發布，非農報告顯示 4 月份就業人數減少 2050 萬，而 5 月份增加 250 萬。兩份調查的不同之處在於，非農報告記錄當月 12 日前的數據，而 JOLTS 報告則是測量當月的活動。

Indeed 經濟學家 Nick Bunker 向《商業內幕》表示：「確實，今日的 JOLTS 報告能支持勞動力市場可能已經觸底的論點。4 月份裁員率仍然偏高，但低​​於 3 月份的水平，尤其是那些受疫情直接影響的部門。」

JOLTS 報告顯示，4 月份有 179 萬人辭職，低於 3 月份的 279 萬人。辭職率下降 1.4%，為 2010 年 1 月以來的最低水平。

經濟部份重啟，勞工重返職場，4 月份的離職人數急劇下降，從 3 月的 1460 萬下降到 990 萬。招聘總數的 350 萬中，貿易、運輸和公用事業佔 99.3 萬，而這還包含 68.8 萬個零售業。

餐旅業的雇用率也強勁得驚人，報 3.7%，相當於 32.1 萬員工，亦優於總體增長率 2.7%。不過該行業的離職率也高達 23.3%，等於有 200 萬以上的餐旅業員工離職。相比之下，總體離職率僅有 7.5%。