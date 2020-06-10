〈TPK股東會〉搶進3D列印領域Q4小量出貨 奈米銀目標搶4成市占率

觸控模組大廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 近年積極投入創新材料奈米銀研發，董事長江朝瑞今 (10) 日表示，今年全球電子白板出貨量約有 180 萬台，其中 40 萬台採用奈米銀等非紅外線技術，宸鴻目標拿下其中 3-4 成市占率；另外也與美國公司合作，發展 3D 列印製造新事業，產品預計第 4 季小量出貨。

宸鴻近年投入奈米銀技術，並應用在超大尺寸的電子白板，江朝瑞看好，今年全球電子白板出貨量約有 180 萬台，年增 30%，其中，140 萬台為紅外線技術、40 萬台則為非紅外線的其他技術，預期宸鴻可在 40 萬台中拿下約 4 成市占率。

江朝瑞指出，奈米銀技術是未來趨勢，其中 on-cell(內嵌式觸控) 的需求很強勁，而宸鴻的 out-cell(外掛式觸控) 已有客戶開始使用，雖然產品已開始出貨，但量不大；不過奈米銀技術仍以超大尺寸產品為主，雖然摺疊手機有傾向使用奈米銀，但應用發展尚未成熟。

液晶面板模組 (LCM) 方面，江朝瑞表示，由於 LCM 與觸控後段模組有關聯性，因此公司已增加 LCM 後段模組組裝製成，且正與韓系客戶洽談中大型 LCM 模組的案子。

此外宸鴻也與美國公司合作，發展 3D 列印新事業，江朝瑞指出，已在桃園龜山租賃新廠房，透過 3D 列印製造運動器材、運動用品、鞋墊等產品，已開始投產，預計第 4 季開始小量出貨，該產品毛利比觸控產品好，未來可望帶動整體毛利率表現。