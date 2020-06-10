〈聯電股東會〉聯芯Q2產能近滿載 今年虧損將大幅收斂

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 今 (10) 日召開股東會，聯電表示，受惠 28 奈米訂單回流，12 吋晶圓代工廠廈門聯芯第 2 季產能近滿載，預期今年虧損將大幅收斂。

聯電今年 2 月公告，將透過子公司蘇州和艦參與 12 吋晶圓廠廈門聯芯增資，目前聯電對聯芯持股比重約 65%。對於此次參與聯芯增資，財務長劉啟東強調，是透過子公司蘇州和艦累積的獲利參與現增，並未用到聯電台灣的資金。

劉啟東並透露，聯芯最近需求暢旺，第 2 季產能利用率達近 100%，包含本季與全年虧損都將較過去大幅收斂，但仍無法獲利；至於產能拉升主要原因在於 28 奈米需求回溫，且新客戶訂單量大，台灣廠 28 奈米產能吃不下，部分訂單就轉由聯芯負責。

聯電計畫分次增資聯芯約 5 億美元 (約人民幣 35 億元)，以協助擴產，目前聯芯產能仍不符經濟規模，月產能約 1.7 至 1.8 萬片，盼增資後能將產能拉升至 2.5 萬片，藉此達到損平、甚至獲利。據聯電規劃，資金到位後，明年中將完成擴產，目前進度符合預期。

至於聯電持股 99.9985% 子公司、8 吋廠蘇州和艦，劉啟東表示，產能持續滿載，目前已擴充至 7 萬多片，暫時沒有空間再擴產。

股東會上有股東提及，聯電業外轉投資紛紛虧損，且負債比超過 4 成，建議公司專注本業。對此，董事長洪嘉聰回應，目前轉投資已少，大部分轉投資與本身核心事業有關。