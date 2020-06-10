蘋果通知員工：6月15日起開始第一階段回辦公室計畫

據《彭博》報導，蘋果 (AAPL-US) 已通知在矽谷總部工作的員工，重返辦公室的第一階段將在 6 月 15 日開始，但強調大多數員工至少在幾個月內都，將不會返回園區。

蘋果稱，第一階段須回總部的人數非常有限，員工將依照工作性質與內容，只有在特定的幾天，才會獲准在辦公室工作。

部分蘋果的硬體及軟體員工，已於 5 月份開始返回 Apple Park，但這屬於特例，蘋果現在才剛開始準備第一階段的重返園區計畫。蘋果預計以靈活方式，根據各州當地的疫情發展，而改變內容，接下來的第二階段，預計自 7 月份開始。

蘋果在備忘錄中重申，將限制在總部大樓和其他工作區域同時出現的人數，並且實施社交距離措施和測量體溫，以及要求在辦公室的員工，每日進行身體狀況檢查。

相較於其他科技公司，蘋果更早要求員工重返總部，例如，Facebook 和 Google 仍計畫允許大多數員工，在年底之前在家工作。亞馬遜將允許屬於辦公室人員，在家中工作到 10 月初，Twitter 和 Square 甚至打算，允許員工永久選擇在家工作。

蘋果發言人並未就此事公開回應。

(本文不開放合作夥伴轉載)