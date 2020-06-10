Fed會議前瞻：市場最想問這六大重點

美國聯準會 (Fed) 將在美國時間週三 (10 日) 公布例行會議決策並舉行會後記者會，市場預料不會有重大政策轉變，但 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 如何帶領經濟走出疫情衝擊仍面臨諸多挑戰，《金融時報》報導，投資人希望聽聽 Fed 如何回應以下六個最引人關注的主題。

1. 經濟與利率預測

Fed 將發布美國因疫情被迫封鎖以來的第一個經濟預測。摩根大通經濟學家 Michael Feroli 預期的中位數是，今年美國經濟將萎縮 6%，失業率約為 10-11%，近零利率維持好幾年。這將符合 Fed 官員的說法：經濟持續下滑。

官員任何出乎意料的說法，例如表示預期利率將攀升，這絕對將牽動投資人神經；另外，Fed 也已排除負利率的可能性，因此若在點陣圖釋出任何利率將低於零的訊號，也會震撼市場。

2. 未來政策動向

Fed 官員已經表明，現在提供對美國利率提供更正式的指引、將升幅與特定總經數據掛鉤，為時過早，也不願對量化寬鬆 (QE) 訂下固定的收購規模，這將違背當前無上限購債的政策。若有任何更動，將讓投資人大感意外。

Fed 仍有其他工具表達寬鬆立場，包括在聲明中採用強烈一點的措辭，就像鮑爾在 5 月底曾說過，Fed 將「十分致力於」(strongly committed) 使用所有手邊工具支持經濟；4 月的政策聲明為「致力」一詞。

鮑爾也可能提及有關 Fed 下一步的討論。

3. 股市大漲

Fed 在美國經濟成長、就業市場緊俏時，都不曾特別擔心資產泡沫。但近來股市飆升，連負債累累甚至宣告破產的企業股價也上漲，一些分析師擔心，市場反應可能威脅到金融穩定。

4. 全美示威浪潮

在鮑爾最近一次公開談話後，美國爆發大規模示威活動，抗議種族不平等和員警暴力。美國總統川普一週前威脅出動軍隊平息動盪，街頭出現搶劫等騷動，讓經濟在病毒之外面臨新的風險。

川普姿態放軟後，宵禁取消、示威趨於和平，但難以落實社交距離準則，仍可能引發第二波疫情，並挫傷經濟。

鮑爾自接任 Fed 主席以來一直把不平等議題和經濟政策的財富分配效應放在心上，他或許會充當調解角色，同時不忘警告示威活動持續下去可能引發的意料之外的結果。

5. 各種援助機制

Fed 因應疫情危機推出一系列機制，貸款給掙扎求生的企業和地方政府。Fed 坦承這麼做跨越了一些「紅線」，但至今明顯偏向政策宣示效果。

Fed 尚未推出針對中小企業的「中小企業貸款計畫」(Main Street)，還被迫修改放款準則，以解決條件過於嚴苛的批評。企業債收購機制至今購買的資產寥寥可數，市政債計畫推出以來也只有伊利諾州申請使用。

鮑爾將必須回應這些機制將以何種形式、多大規模，以滿足原本的目標。

6. 更多財政支持

鮑爾一再呼籲國會推出更多財政刺激，但獲得國會的支持力量似乎逐漸減弱。這可能讓他改採更細緻的策略，例如呼籲國會議員不會把腳從油門上移開，以及警告過早停止援助可能危及潛在的經濟復甦。

假如國會無法在 7 月之前推出新一輪措施，數百萬美國民眾將失去更多失業救濟補助，同時，聯邦政府每人發放 1200 美元現金支票的成效正在逐漸消退。