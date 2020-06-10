沃達豐：如果排除華為 英國將失去5G領導地位

外電報導，全球第二大行動運營商沃達豐集團 (Vodafon) 警告表示，如果英國決定將中國的華為從該國的電信基礎設施中排除，英國期望在 5G 技術方面全球領導者的願望將面臨巨大打擊。

沃達豐英國技術長 Scott Petty 表示：「如果行動運營商被迫花費更多的時間和金錢更換現有設備，英國將喪失在 5G 領域的領導地位。」

Petty 認為，英國政府應該努力擴大 5G 的覆蓋範圍，並且投資下一階段技術，而不是剝離中國電信設備製造商的設備。

Petty 說道：「我們不侷限於一個供應商，重要的是要了解風險程度。沃達豐也正在與愛立信合作，並對新供應商的設備進行測試。」

在先前，英國與日本 NEC 和南韓國三星電子針對 5G 網路設備供應進行了商談，期望替代促份華為設備。英國在 1 月份將華為列為「高風險供應商」，並將該公司在 5G 網路建設參與度上限制為 35%，並將該公司排除在網路的核心數據之外。

英國首相強生政府持續受到美國政府和本黨議員的壓力，認為華為所供應的設備可能被中國當局用來從事間諜活動。不過，華為一再否認這項指控。有官員表示，英國政府正在考慮於 2023 年完全淘汰華為參與 5G 網路建設的可能性。

近期，在中國政府處理新冠肺炎疫情不當，英國針對香港問題批評中國，英國還準備立法監督可能威脅國家安全的公司併購案的情況下，中英之間的關係日益緊張。