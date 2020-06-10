WSTS下修今年全球半導體市場規模 記憶體估年增15%

《日本經濟新聞》週三 (10 日) 報導，WSTS 於 9 日公布最新調查數據，預測 2020 年的半導體市場規模會出現年增 3.3% 至 4259 億美元。過去在 2019 年 12 月時的預測是年增 5.9%，也因新冠肺炎 (COVID-19) 的全球大流行而作出下修。

由於汽車市場出現低迷，還有供應鏈的斷鏈帶來影響。不過在另一方面，因為肺炎疫情關係，遠距工作需求大增，在資料中心等的半導體需求增加下，也支撐住需求面。

根據 WSTS 所公布的 2021 年市場展望，預測整體市場規模會較 2020 年時增加 6.2% 至 4522 億美元。受肺炎疫情所影響的市場成長，將延緩到 2021 年的時候出現。

日本 JEITA 也在 6 月 9 日於官網上公布 WSTS 的調查數據。2020 年全球半導體市場規模預測結果如下，分離式元件年減 6.6% 至 223 億美元、光半導體年減 5.1% 至 394 億美元、感測器年減 2.1% 至 132 億美元、IC 整體年增 5.3% 至 3510 億美元。IC 細項方面，記憶體年增 15.0%、邏輯 IC 年增 2.9%、Micro IC 年增 2.6%、類比 IC 年減 5.8%。

WSTS 所預測的 2021 年全球半導體市場規模結果如下，分離式元件年增 5.7% 至 236 億美元、光半導體年增 6.1% 至 419 億美元、感測器年增 4.6% 至 138 億美元、IC 整體年增 6.3% 至 3730 億美元。IC 細項方面，記憶體年增 11.2%、邏輯 IC 年增 3.9%、Micro IC 年增 1.4%、類比 IC 年增 5.9%。

英國研調機構 Informa 的分析師南川明，在分析目前的全球半導體市場後表示「雖然有可能在一時之間出現衰退，不過因為有基礎建設投資還有增加庫存的關係，並不擔心會出現大幅滑落。」還有南川明也提到，由於全世界政府在經濟對策方面都有採取行動，認為市場將會「穩定恢復」。

未來受到看好的，是資料中心及智慧型手機等的記憶體需求。在 5G 通訊的普及下，應會持續在通訊基礎建設方面的投資。

日前美國政府決定對中國華為實施更嚴格的禁令措施，美、中兩國間的對立情勢如果惡化，也可能造成企業們在投資方面縮手。日本電子廠索尼 (6758-JP)、TDK(6762-JP) 等多家日本企業都有向華為供應半導體及電子零件，各家企業的未來動向也值得觀察。