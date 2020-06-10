海外餐飲市場觸底回溫 乾杯、美食-KY 5月營收扭轉跌勢

連鎖餐飲集團陸續公布 5 月業績，儘管多半較去年同期仍衰退，但都出現築底反彈態勢，乾杯 (1269-TW) 5 月合併營收達 2.46 億元，月增 45.51%，年減 7.59%，為今年次高，美食 - KY(2723-TW) 為 14.95 億元，月增 5.85%，年減 25.31%。

乾杯表示，隨著疫情趨緩，民眾外出用餐意願回升，兩岸餐飲市場逐步走出疫情谷底，加上積極布局兩岸的外送市場，外送量明顯成長，推升 5 月營運回穩。

乾杯燒肉居酒屋 5 月業績較上月成長超過 70%，新型態黑毛屋較去年同期加入 2 家新店鋪，帶動品牌業績年增近 50%。

海外事業方面，乾杯說明，目前中國已有乾杯、老乾杯等品牌進駐，店鋪數達 12 家，5 月營收已較 4 月成長逾 20%。

進入 6 月後，由於疫情持續趨緩，乾杯樂觀看待端午節連假商機有望帶來新一波來客高峰，同時，外帶外送服務也會持續進行，期望能成集團另一營運成長引擎。

美食美國市場至 5 月底尚有約 20% 門市暫時停業，但陸續重新營業的門市已恢復平日 80% 以上業績，帶動美國營收較 4 月低點回升，隨著美國消費力道復甦，搭配中國市場穩定恢復，下半年營收表現可望擺脫上半年疫情的衝擊。

美食在中國的 85ºC 正積極耕耘線上會員，優化購物體驗，5 月中旬已全面升級會員權益，依消費金額劃分會員等級，設計會員獨享優惠，藉此經營熟客；在台灣，85ºC 將與日本最夯的卡通 IP 寶可夢聯名推限量造型蛋糕，並搭配振興券推相關優惠，衝刺解封後的消費商機。