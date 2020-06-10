瑞銀：受美中關係影響不大 看好亞股潛力

瑞銀投資長 Kelvin Tay 於週三 (10 日) 表示，儘管近幾個月來美中緊張關係加劇，但認為亞洲股市受此因素的影響不大，且有持續上漲的空間。

Tay 表示，儘管近日來美國總統川普發布了各種抵制中國的言論，但屬於警告的成份居多，實際執行的可能性則較低，由於美國經濟正陷入衰退，且今年即將舉行總統大選，因此，Tay 認為，美國所採取的行動皆僅為象徵性的，對於亞洲股市所造成的風險有限。

美中於今年 1 月份簽署了「第一階段協議」，暫時中止了長達一年多的美中貿易戰，但隨著新冠肺炎 (COVID-19) 疫情爆發，加上中國政府通過「港版國安法」，加深了美國對於中國的不滿，市場擔憂美中兩國關係的惡化，將會再次對於全球經濟造成損害。

但是，Tay 認為美中關係將不構成重大風險，大摩經濟學家 Chetan Ahya 亦於日前表示，只要「第一階段協議」持續進行，且沒有新的加徵關稅措施，則美中關係對全球經濟所造成的衝擊將不大，且不會修改對於經濟成長的預估值。

在亞洲股市中，Tay 尤其看好新加坡、中國、及南韓股市的成長潛力。

Tay 表示，雖然新加坡經濟受到新冠疫情的嚴重衝擊，但新加坡政府已採取了四輪的經濟刺激政策，總計規模達將近 1000 億新加坡幣 (約 721 億美元)，約佔整體 GDP 的 20%，預期將有望疏緩企業及家庭的壓力。

儘管新加坡海峽時報指數於近日來呈現上漲趨勢，但自今年以來，該指數已下跌了 13.3%，因此，Tay 認為目前新加坡股市仍被低估，且相當具有成長潛力。

新加坡海峽時報指數於週三 (10 日) 收盤上漲 50.37 點或 1.98%，報 2589.65 點。