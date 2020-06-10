瞄準中國未來國家隊 陸股5G ETF登台

新冠肺炎疫情橫掃各國，全球經濟步入衰退，5G 被視為經濟復甦的主力戰將，今年各國拚全力佈建 5G 基礎建設，其中，中國最引人注目。法人認為，5G 產業板塊堪稱是中國未來國家隊，就基地台數量、投入成本，中國首屈一指，相關商機可期，也因此，台灣將推出首檔陸股 5G ETF，將追蹤中國 5G 指數，預計 6 月底展開募集。

5G 話題已經炒熱多年，尤以今年最為紅火，任何投資都離開不了 5G 話題。放眼全球，目前總計 9 檔 5G ETF，追蹤指數主要有瞄準全球 5G 商機的藍星 5G 通訊指數、Indxx 5G 與次世代通訊主題指數、ICE FactSet 全球未來通訊指數、iSTOXX 全球未來關鍵科技指數；以及聚焦中國 5G 題材的中証 5G 通信主題指數及中証 5G 產業 50 指數。由於各指數編製原則不同，成分股將有所差異。

雖然全球均極力展開 5G 基礎建設腳步，但以中國力度最大，加上中國通訊業者獨有的基地台「共建共享」策略，將加速 5G 基地台佈建數量，這場全球 5G 基建首輪競賽，中國可望勝出。

復華中証 5G 通信 ETF 基金經理人廖崇文指出，今年是中國 5G 導入期，預估將建置 60~70 萬座基地台，2021 年~ 2023 年則將迎來高峰期，每年將有上百萬座 5G 基站建置，預估未來 15 年中國 5G 建設可帶動 11,300 億美元產值，傲視全球。

由於 5G 產業板塊將成為中國新經濟引領者，被視為中國未來 10 年的國家隊，同時也因中美貿易紛爭，將促使中國加速國產化進程，建構完整的 5G 生態系，中國產業鏈將直接受惠。也因此，廖崇文預期，中証 5G 通信主題指數將是未來 10 年最具成長潛力的陸股指標。

該指數為中國第一個 5G 概念指數，具有高度代表性，廖崇文指出，目前 5G 尚處建設初期，成分股目前主要以設備商居多，每半年會判斷 5G 行業週期各階段受益的通訊產業鏈環節，進行成分股調整。復華中國 5G 通信 ETF 基金主要追蹤該指數的績效表現，也是國內首檔追蹤中國 5G 指數的 ETF，將是國內投資人掌握中國 5G 行業週期，真正受益的通訊產業與個股最直接的管道。

根據彭博資訊統計，今年以來至 6 月 5 日，以中國大陸 A 股為主要投資標的的中証 5G 通信主題指數上漲 16.03%，領先其他兩檔以全球市場為主的 ICE FactSet 全球未來通訊指數 7.14%，iSTOXX 全球未來關鍵科技指數 1.66%，也優於向來作為觀察科技股指標的 NASDAQ 指數的 9.38% 及 MSCI 世界指數的 - 3.89%。