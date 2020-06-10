航空、旅遊業5月仍慘淡 六家業者營收年減幅超過95%

在出境旅遊全面停擺下，旅遊業、航空業 5 月業績表現仍慘淡，包括雄獅 (2731-TW)、鳳凰 (5706-TW)、燦星旅 (2719-TW)、山富 (2743-TW)、五福 (2745-TW)、台灣虎航 (6757-TW) 等 ，5 月合併營收均年減超過 95%，而華航 (2610-TW) 和長榮航 (2618-TW) 因航空貨運市況熱絡，年減幅已見收斂。

旅行業者仍處在新冠肺炎疫情重創後的低迷市況中，由於旅遊市場尚未復甦，雄獅 5 月營收僅剩 6382 萬元，續創新低，月減 36.85%、年減 97.7%。

鳳凰 5 月合併營收為 1062 萬元，月減 8.84%、年減 96.32%；山富更僅剩下 38.6 萬元，月減 96.46%、年減 99.92%，均同創新低紀錄。

航空三雄中，台灣虎航主要營收來源為東北亞客運，5 月合併營收仍較去年同期衰退 99.18%，但已較上月反彈 91.23% 至 612 萬元，反映開始進行客艙載貨航班挹注部分營收動能；台灣虎航表示，現有 11 架 A320 機隊已申請客艙純載貨不載客，運送一般民生物資用品。

華航 5 月合併營收收復百億元關卡來到 100.94 億元，月增 23.1%、年減 26.54%，年減幅較過去 2 個月收斂。

長榮航 5 月合併營收 72.57 億元，月增 23.22%，年減 51.44%，年減幅同樣收斂。

華航指出，5 月貨運收入 91.36 億元，年增幅 150.99%，主要是因因應市場變化機動調節運能，並適時配合市場急貨需求、極力爭取高價包機商機，並活化客機用以裝載貨物，有效增加營收。