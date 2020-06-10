〈明基材法說〉面板廠庫存水位偏低可望迎回補潮 下半年營運審慎樂觀

偏光板廠明基材 (8215-TW) 今 (10) 日舉辦法說會，展望下半年，董事長陳建志表示，第 2 季受疫情、遠距商機需求影響，面板庫存水位偏低，有助第 3 季面板廠庫存回補力道拉升，對下半年需求審慎樂觀，看好明年中國面板廠 10.5 代線開出後，偏光板需求升溫將帶動營運成長。

醫療產品方面，陳建志表示，個別產品波動大，醫療包材需求持續成長，消費型產品則受東南亞封城衝擊，隨著各國解封、大促銷活動，預期營運將恢復成長，聯合醫材去年雖仍虧損，但今年在效率改善下，下半年可望轉虧為盈。

近年明基材也積極布局電子材料，陳建志表示，鋰離子電池用隔離膜今年已打入日本第二大車廠供應鏈，部分車款在第 4 季上市，可望逐步貢獻營收，營收占比將上升至 3-5%，另外也將打入其它車廠，估明年第 4 季可陸續放量，看好未來電動車發展，不排除擴產可能。

展望未來，陳建志表示，偏光板材料將持續往車用、工控等高階產品發展，折疊手機應用的圓偏光板也可望在年底客戶新機中看到，另外，占比約 1 成的醫療產品，則會朝專業醫療、敷料布局。

明基材 5 月合併營收達 12.42 億元，月增 1.43%、年增 1.33%，累計今年前 5 個月營收達 59.1 億元，年增 2.17%。