因市場壟斷疑慮 傳Uber可能退出Grubhub合併談判

據《CNBC》引述消息人士指出，由於餐飲外送平台 Uber(UBER-US) 與 Grubhub(GRUB-US) 的合併案，恐將引發市場壟斷的疑慮，因此，Uber 將可能退出該合併案的談判。

此消息傳出後，Uber 股價應聲下跌，於台北時間週四 (11 日) 凌晨 1 時許，Uber 股價下跌 4.76%，報每股 34.85 美元。

Uber 股價日 k 線圖

自 5 月中旬起，市場傳出 Uber 有意向 Grubhub 提出收購要約的消息，5 月底時則傳出兩間公司就收購價格已達成協議，將以 1.925 股 Uber 股票對 1 股 Grubhub 股票的換股比率，完成兩家公司的合併。

除了 Uber 以外，近日亦傳出該併購交易出現了競爭對手，包括荷蘭的食品訂購、餐飲外送服務公司 Just Eat Takeaway.com，以及德國的跨國餐飲外送業者 Delivery Hero，據傳這兩間歐洲公司，有意透過收過 Grubhub 進軍美國的餐飲外送市場。

但是，日前傳出有數名民主黨議員對於 Uber 與 Grubhub 的併購案表示疑慮，認為此交易將可能涉及反壟斷的規範，因目前 Grubhub 為全美規模第三大的餐飲外送服務平台，因此，Uber 在收購 Grubhub 後，將會擴大其與競爭對手 DoorDash 的差距，並對於 DoorDash 造成威脅。

Uber 可能退出 Grubhub 合併談判的消息，對於美國餐廳業者而言是個好消息，許多餐廳業者對於外送平台所收取的高額訂單佣金感到不滿，但由於餐飲外送服務市場快速擴大，因此仍持續與平台業者合作。