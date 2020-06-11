投資人追捧大型科技股 蘋果、微軟市值首破1.5兆美元

面對經濟不確定性和社會動盪，投資人將大型科技股視為避難場所，那斯達克指數週三 (10 日) 史上首度突破萬點之際，蘋果 (AAPL-US) 與微軟 (MSFT-US) 兩大科技龍頭，市值也突破 1.5 兆美元，為史上首例。

實際上，5 大科技股除 Facebook(FB-US) 之外，週三均繼續上漲，亞馬遜 (AMZN-US) 市值來到 1.3 兆美元，Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 則是自 2 月以來，市值首度回到 1 兆美元上方。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情為全球經濟帶來衝擊，卻讓這 4 家科技股的優勢盡顯，每家公司都有堅強的資產負債表和龐大的全球用戶群。

亞馬遜受益於電子商務的快速增長，本該受廣告下滑拖累的 Google，則成功挺住這次考驗，表現優於預期。微軟受惠於雲端計算與遠距工作的重要性提升，成為助長各大股票上揚的動力。

對於準備推出 5G 手機的蘋果來說，他們仍得到投資人及市場的支持，在服務業務成長迅速，可穿戴產品繼續受到歡迎。近日的消息面，稱蘋果可能放棄在 Mac 上使用 Intel 處理器，改用自家基於 ARM 設計的晶片，而增加了看漲的氣氛。

德意志銀行分析師 Jeriel Ong 週二重申對蘋果股票的「買入」評級，將其目標價從 320 美元上調至 350 美元，由於蘋果股價週三已經衝上此一水準，使目前評估稍顯混亂。Ong 在報告中強調的重點之一，就是自製晶片的使用。

除非將蘋果股票的某些評級下調，否則可以預期還會有其他分析師調升評級，華爾街的平均目標是 318.44 美元，比當前股價約低 10%。

截至收盤，蘋果上漲 2.6% 至 352.84 美元，微軟上漲 3.7% 至 196.84 美元，Alphabet 收盤上漲 0.9% 至 1,464.70 美元，亞馬遜上漲 1.8% 至 2,647.45 美元。