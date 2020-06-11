〈台股盤中〉美股期拖累股匯不同調 翻黑失守11700點回測5日線

台股今 (11) 日開盤後走揚，不過，早盤美股期翻黑重挫，拖累台股走勢，新台幣盤中再寫高點，不過台股反而逆勢下殺，股匯不同調，台股午盤跌點擴大，失守 11700 點關卡，回測 5 日線，K 線連紅紀錄恐止步，今日估量約 2000 億元。

今日電子權值除聯發科力守紅盤，其餘大型電子股午盤普遍翻黑走弱，台積電收斂漲幅回平盤，鴻海則翻黑，股王大立光更因展望保守大跌逾 3%、台達電也跌 2%，聯電重挫 3%，日月光、南亞科、國巨等也有 1-2% 跌幅。

傳產、金融指標普遍弱勢，也拖累大盤，台塑化重挫逾 2%，三寶也同步走弱，統一、遠東新下跌逾 1%，中鋼以及水泥雙雄台泥、亞泥也同步走弱；金融股中則以國泰金、中信金、上海商銀、彰銀等跌逾 1% 較弱。

個股方面，資金持續在解封受惠題材個股輪動，包含大魯閣、波力 - KY、力麗店、燦星旅等飆漲停、自行車雙雄巨大、美利達也同步大漲；另外，防護衣相關的南緯、聚隆股價持續強漲。

法人分析，台股短線過熱必然面臨回檔修正，雖然美股那指持續創高，但道瓊已連日修正，台股短期估同步高檔震盪，不過，只要均線多頭格局未被破壞，後續仍有攻高機會。