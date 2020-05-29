〈房產〉疫情回穩+旺季開跑 信義房屋5月交易量年增16% 創今年新高

全台境內疫情獲有效控制且股災快速回穩的狀況下，房市買氣由 4 月下旬開始人氣回籠，信義房屋 (9940-TW) 統計全台門市 5 月前 27 日交易量，月增 24%、年增 16%，交易量創今年新高。

信義房屋分析，5 月交易交易量增加，一方面反應民眾購屋信心回溫，一方面也是今年 3、4 月疫情與股災影響，旺季買氣延後至 5 月才明顯啟動。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房市買氣從 4 月下旬開始回籠，「股市回穩、加零發酵」減少民眾對於疫情發展的擔憂，同時間低利與全球量化寬鬆盛行更增添民眾購屋信心，因此可發現 5 月房市交易量創下今年以來的單月新高，且目前買氣仍持續回流。

信義房屋統計顯示，主要都會區的交易表現上，台北市 5 月交易量年增 13% 、月增 17%，除了低總價的首購型產品交易穩定外，高端市場交易量也有增加趨勢，主要部分企業主等可能受疫情影響，需要資金調度而出售閒置資產，但也有等了許久的買盤，看到合適且價格也合理的物件，選擇在當下這時機點購屋，因此 5 月北市總價 5000 萬元以上的市場交易量明顯增加。

至於新北市，月增長率與年增長率都超過 2 成，區域內品質較好總價千萬元的首購型產品，與換屋型產品 5 月買氣都較 4 月明顯成長，桃園市則是成長幅度最明顯的區域，5 月交易量年增 28%、月增 36%，區域內總價 700-1000 萬元與 1000-1500 萬元，包括首購與新電梯大樓最受歡迎。

而台灣中南部地區則是表現維持穩定，台中市交易量年增 5% 且月增 26%，台南市持續維持成長趨勢，交易量年增 16% 且月增 34%，高雄市則是年增 4% 且月增 13%。

曾敬德表示，隨全台疫情穩定與逐漸朝向解封的狀態下，有利經濟活動與國人生活逐漸恢復正常，但同時間市場預期還是會維持低利相當一段時間，政策對於房地產也相對中性，預料短期內買盤還是會持續回籠。