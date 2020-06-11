二大原因 投行高喊特斯拉奔1500美元

美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 股價在週三 (10 日) 飆升至歷史新高紀錄，一度上漲至每股 1011.65 美元，更擠下日本豐田，成為全球市值最高的汽車製造商，儘管如此，投行 Wedbush 證券分析 Dan Ives 認為，特斯拉股票還是有「進一步上漲的空間」。

Ives 將特斯拉的目標價格從 800 美元提高至 1000 美元，並將牛市中的目標價格從 1350 美元提高至 1500 美元。

特斯拉股價日線走勢圖 圖片：investing.com

Ives 表示，受惠於特斯拉在中國快速部署和當地的需求激增，Model 3 的銷售將會在「黯淡的全球經濟環境中閃耀著光芒」，因此斯拉股價還有進一步上漲的空間，甚至可能比 1000 美元還要高。他也預期上海超級工廠營運第一年將達到 10 萬輛的交付量。

由於特斯拉在中國的快速擴張，促使分析師上調當前目標價。「儘管該股持續在高漲，但我們認為主要的基本推動力來自龐大的中國市場，意味著對特斯拉的需求將在今年剩餘時間中出現激增。」Ives 說道。

此外，Ives 也指出，該公司即將到來的「電池日」將是推動股價上漲的下一個催化劑。此次活動旨在揭示新的「改變遊戲規則」的電池技術，包括可以續航一百萬英里的電池，領先於其他汽車製造商，Ives 表示，這種電池將使特斯拉走得更遠，並幫助特斯拉更好地與傳統汽車競爭。

報導指出，特斯拉新一代電池生產成本更低，約為每千瓦時 100 美元的水平。Ives 表示，這將使特斯拉新車造價成本與燃油車一樣，為特斯拉的定價帶來更多的競爭優勢。儘管尚未宣布「電池日」的日期，但預期將於 6 月份舉行。