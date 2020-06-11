風電開發商安能亞太在台擴大徵才 釋五類職缺

風場開發商德國安能集團 (EnBW) 子公司安能亞太深耕佈局台灣離岸風電產業，除參與開發台灣裝置容量最大的海鼎離岸風電計畫外，也展開設立後的大規模招募，鎖定台灣頂尖工程人才，釋出 5 類職缺，未來除參與海鼎風場工程籌備外，也將參與集團位在歐美、亞洲的其他風場。

安能亞太此次大規模招募人才，共釋出 5 類職缺，包括風機 / 基樁電機工程師、離岸風電土木工程師、變電站電機工程師、離岸風電電纜經理與離岸風電安裝經理，未來除將與德國工程團隊一同參與開發海鼎離岸風電計畫的工程籌備外，也會參與集團旗下其他已建造、或籌備中風場。

安能亞太總經理韋名凱 (Markus Wild) 表示，看中台灣人才技術與供應鏈能量，因此以台灣作為據點，將由在地接軌國際，讓台灣成為亞太離岸風電產業的技術中心。

供應鏈國產化是台灣離岸風電產業發展很重要的一環，安能亞太也全力支持政府國產化規劃，2 年多來已接觸逾 50 家在地供應商，包括離岸風電水下基礎、陸域變電站、電纜、施工船隻與工程技術諮詢等台廠，除分享德國能源轉型經驗外，也提供供應商技術交流，安能亞太與海鼎團隊也一同參與工研院電網人才發展聯盟，並積極參與各大專院校課程及產業學術研討會。

安能於 2018 年初入股海鼎離岸風電計畫，與上緯日本捷熱能源 (JERA)、澳洲麥格理綠投資集團 (Macquarie’s GIG) 夥伴，聯合開發台灣裝置容量最大的規劃中風場，容量達 2GW(十億瓦)，總投資額超過新台幣 2000 億元，未來安能亞太將負責風場建制技術開發、營運人員培訓及風場運維技術轉移等工作，以在今年新一輪遴選中脫穎而出。