歐洲消費超保守 銀行業儲蓄比10年平均暴增3倍

《彭博》報導，受到新冠疫情 (COVID-19) 的影響，導致全球消費需求萎縮，近期以來，儘管隨著疫情趨緩，歐洲各國也開始重啟經濟活動，但由於擔憂失業率攀升、以及第二波疫情爆發的風險，消費者的購買行為仍趨於保守，促使銀行存款規模大幅增加。

歐洲家庭存款於疫情期間大幅攀升 (圖：Bloomberg)

據統計，歐盟四大經濟體的家庭存款，在 3 月及 4 月份攀升了 1000 億歐元 (約 1140 億美元)，增加速度為過去 10 年平均速度的三倍。

消費支出佔了歐洲整體經濟成長超過一半的比重，且歐盟區 Q1 的經濟衰退，有 3 分之 2 是來自於消費支出下滑所造成。

此外，英國整體銀行的存款規模，於 3 月及 4 月份的增加幅度亦創下歷史紀錄。《彭博》經濟學家 Dan Hanson 預估，英國家庭儲蓄於 Q2 將持續攀升。

英國家庭存款規模 (圖：Bloomberg)

Hanson 表示，可藉由接下來幾個季度存款規模下滑的幅度，預估整體經濟復甦的速度。對於未來就業市場景氣的疑慮，將會使民眾減少購買行為，並增加儲蓄以備不時之需。

根據專家預測，新冠病毒疫苗至少要等到明年中才有望推出。歐洲央行首席經濟學家 Philip Lane 於日前表示，只要新冠疫情的不確定性仍在，消費者將會持續趨向保守。

歐洲央行預估，隨著各國實施解封措施，歐洲地區的個人消費於 Q2 將呈現回溫，但預估至少要到 2022 年，才有可能恢復至疫情前的水準。

此外，歐洲央行預估今年 GDP 將衰退 8.7%，2021 年及 2022 年的 GDP 增長率，則將分別回升至 5.2% 及 3.3%。

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