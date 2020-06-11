Zara母公司預計關閉全球1200家門市 朝數位行銷發展

Zara 和 Massimo Dutti 等品牌的母公司 Inditex 週三 (10 日) 宣布，計畫在兩年內關閉 1000 至 1200 家門市，相當於整體的 16% 左右。

西班牙時尚巨頭此一考量，主要是認為新冠肺炎疫情後，消費行為將產生變化，公司希望將經營資源集中往數位行銷，力爭到 2022 年，線上銷售占整體銷售額的 4 分之一。

公司表示，將花費 17 億美元用於升級商店，藉由「部署先進技術解決方案」，使公司線上平台的整合度更高。

母公司計畫以「ZARA」、「Massimo Dutti」、「Pull & Bear」等品牌為對象，關閉小型門市，以及商圈重疊而未能獲利的商店，從而透過合併原關閉店面，於鬧市等優質地段增開大型門市。

執行長 Pablo Isla 表示，此一想法是基於能夠在任何時間、任何地點，為客戶提供不間斷服務的想法所驅動。

Inditex 在過去 10 年迅速擴張，在全球已擁有近 7500 家門市，目前依其計畫，加上準備新開的大型門市店後，預計門市總數將維持在 6700-6900 家。

Inditex 週三發布今年 2-4 月財報，為淨虧損 4.09 億歐元，除了因疫情被迫關店而帶來損失之外，他們還提列了大量關店所需的準備金，這些都對本季財報造成衝擊。唯一成績表現突出的是線上銷售，因疫情年增 50%，特別是 4 月單月的增長率高達 95%。