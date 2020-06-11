大摩：硬脫歐+第二波疫情疑慮 英國負利率風險仍在

摩根史丹利經濟學家 Jacob Nell 表示，由於英國的通膨增長率持續低於央行目標 2%，且英國無協議脫歐的擔憂於近日升溫，再加上新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的不確定性仍高，預期英國央行進一步調降利率至負值的可能性仍在。

Nell 認為，英國央行將於 8 月份開始暗示降息，並可能於 11 月份將利息調降至零。倘若英國與歐盟未能順利達成脫歐後新的貿易協議，則將導致英國硬脫歐，屆時若再加上新冠疫情的第二波爆發，則將對英國經濟造成嚴重衝擊。

Nell 指出在此情況之下，英國央行可能將利率調降至 -0.5%，預估發生的機率為 20%。在疫情爆發之後，英國央行為了減輕疫情對經濟所造成的衝擊，已將基準利率調降至歷史低點 0.1%。

英國基準利率 (圖：Trading Economics)

儘管英國央行負責市場事務的執行董事 Andrew Hauser 於上週表示：「英國短期內不存在負利率的可能性。」但是，市場擔憂英國目前所實施的量化寬鬆政策，恐不足以對抗疫情所造成的經濟衰退，倘若在經濟重新開放後，又爆發了第二波的疫情感染，則英國央行勢必要採取進一步的降息政策。

法國興業銀行策略師 Kenneth Broux 亦同意此看法，他表示，醫學專家皆預期在秋季時，將有第二波疫情爆發的可能性，屆時英國央行將可能採取零利率或負利率措施。

摩根史丹利預估，英國央行將於下週的貨幣政策會議中，再宣布增加 1000 億英鎊 (約 1270 億美元) 的資產購買規模。