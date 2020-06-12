因應海歸潮 恆指：不排除未來擴大恆指成份股數量

週五 (12 日) 外媒報導指出，恆生指數公司董事兼研究及分析主管黃偉雄預估，未來將會有更多中概股回歸到香港市場，恆指公司會因應市場需求而增加恆生指數成份股數量。

黃偉雄強調現階段並沒有實際增加的計劃，而且改變恆指成份股數量也沒有急迫性，但會密切關注大量中概股回歸後對港股結構的影響。

黃偉雄指稱，上次恆生指數大規模的增加成份股數量主要是因為 2006 年後有大量 H 股到香港掛牌，當時 30 檔成份股數量不足以代表香港整體市場，因此之後開始逐漸擴大恆指成份股數量，從原先的 30 檔慢慢增至 50 檔。

(圖片: AFP)

繼阿里巴巴回歸香港市後，越來越多中概股開始計劃返回香港上市，網易已於 6 月 11 日掛牌，緊接著京東也將在 6 月 18 日上市交易，這波返港上市的中概股大部份以新經濟概念為主，未來可能回到香港掛牌的百度、拼多多、陌陌、新浪等等也屬同族群。

黃偉雄表示，目前金融股及地產股占恆指成份比重分別是 5 成及 1 成。隨著更多中概股或新經濟概念的個股到香港上市，將分搶金融與地產占恆指的比重，也意味未來可能會有少數地產及金融個股被剔除在恆指之外。

恆指公司之前已宣布，自 8 月的季度檢討開始，將同意「同股不同權」及第二上市的公司可納入恆生指數的選股範圍內，受惠者包含阿里巴巴、美團及小米。

而以阿里巴巴在香港可投資買賣的流通股計算，截至 3 月底，阿里巴巴的流通巿值達 2610 億港元，若順利納入恆生指數內，預估比重將達 3%。

此外，恆指公司又另有規定，在納入同股不同權與第二上市的公司進入恆指選股範圍的初期，這些個股比重最多只能占恆指的 5%。