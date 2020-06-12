〈華邦電股東會〉未因疫情改變營運計畫 45奈米NOR Flash明年量產

記憶體廠華邦電 (2344-TW) 今 (12) 日召開股東會，董事長焦佑鈞表示，營運計畫未受疫情影響有所改變，高雄 12 吋新廠也照原定時程，預計 2022 年裝機；新製程方面，45 奈米 NOR Flash 製程將於明年量產。

雖然今年以來爆發肺炎疫情，但焦佑鈞表示，營運計畫並未受到疫情影響而有任何改變，且疫情是短期現象，不應中斷長期營運方針與策略；而去年宣布將高雄 12 吋新廠裝機時程延至 2022 年，目前時間點不變，並預計 2022 年前新廠要招募 500 人，目前已招募一半。

華邦電中科廠去年月產能約 5.4 萬片，今年增加 Flash 產能後、已達 5.7 萬片。焦佑鈞表示，規劃明年中科廠 Flash、DRAM 產能比重，將由原先的各半，轉為 55%、45%，Flash 產能將超越 DRAM，未來華邦電 Flash 產能大於 DRAM 的趨勢看來不會停止。

華邦電 DRAM 製程目前採 25 奈米技術，屆時高雄廠投片後，將朝 20 奈米推進；Flash 目前朝 45 奈米 NOR Flash 技術推進，明年正式量產。焦佑鈞強調，今、明兩年將持續著眼快速導入新製程、及提升中科廠生產力。

