〈美股早盤〉ADP就業大幅改善+ISM非製造業PMI優預期 道瓊早盤續漲逾200點

美國在週三 (3 日) 公佈 ADP 就業報告，5 月份的就業人數僅減少 276 萬人，較 4 月份的減少 2023 萬人大幅改善，顯示隨著美國重啟經濟，就業市場的壓力也明顯獲得紓緩。

不僅就業數據表現亮眼，再加上美國 5 月 ISM 非製造業 PMI 報 45.4、優於市場先前預估的 44.0，帶動美股延續近日來的連續上漲趨勢，週三 (3 日) 早盤 4 大指數皆上漲，道瓊指數上漲超過 200 點。

美中貿易關係進展

週二 (2 日) 美國商務部針對從中國等國的進口釩展開 232 條款國安調查，與此同時，美國貿易代表辦公室 (USTR) 宣佈就數位服務稅啟動貿易調查。

美國貿易代表辦公室提到，本次調查將涵蓋奧地利、巴西、捷克、歐盟、印度、印尼、義大利、西班牙、土耳其和英國採用或考慮徵收的數位稅。

美國示威抗議衝突

隨著全美反暴力執法的示威運動四起，美國總統川普週一 (1 日) 威脅將以軍隊鎮壓各地暴動及違法行為。美國國防部官員週二 (2 日) 證實部分現役軍隊已對潛在部署做好準備，五角大廈將優先依賴國民警衛隊資源。

但是，部分國防部官員卻對此感到擔憂，稱除非地方州長要求，否則就當前局勢來看，尚無派遣軍隊必要。

OPEC+ 延長減產協議

日前傳出石油輸出國家組織及其他產油國 (OPEC+) 在延長減產協議方面幾乎達成共識後，《彭博》週三 (3 日) 引述與會代表稱，沙、俄兩國希望確保所有產油國堅守減產承諾，幾乎宣告會議提前無望，甚至為原定下週召開的會議再添變數。

根據先前報導，由於奈及利亞和伊拉克未能履行減產承諾，5 月 OPEC+ 產量達成率僅為 74%，根據調查，伊拉克 5 月僅完成 38% 減產，奈及利亞僅達成 19%。

截至台北時間週三 (3 日)22 時許：

道瓊指數上漲 231.52 點或 0.90%，暫報 25974.17 點

那斯達克上漲 31.16 點或 0.32%，暫報 9639.54 點

標普 500 上漲 22.48 點或 0.73%，暫報 3103.30 點

費半上漲 36.76 點或 1.95%，暫報 1921.30 點

台積電 ADR 上漲 0.90% 至每股 52.46 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.711%

紐約輕原油下跌 0.11% 至每桶 36.77 美元

布蘭特原油下跌 0.78% 至每桶 39.26 美元

黃金下跌 1.51% 至每盎司 1707.85 美元

美元指數下跌 0.19% 至 97.477 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

亞馬遜 (AMZN-US)

亞馬遜早盤下跌 0.23%，達 2467.09 美元。

亞馬遜在週二 (2 日) 通知賣家，將在 6 月 22 日舉辦夏季促銷活動，活動期間為 7 天至 10 天，且只有獲得邀請的商家可以參加。目前已要求獲邀的賣家在週三結束之提交促銷商品清單，折扣幅度至少 30%。

亞馬遜希望在疫情趨緩後提振銷售，減輕延後舉行一年一度 Prime Day 會員日對合作商家的衝擊。據報導，由於新冠病毒影響，亞馬遜倉庫面臨大量訂單應接不暇，因此計劃將 Prime Day 年度大會延後到 9 月再舉行。

Zoom (ZM-US)

Zoom 早盤上漲 0.40%，達 209.65 美元。

Zoom 於週二 (2 日) 盤後公佈 2021 會計年度第一季財報，營收與獲利均超乎華爾街預期，受惠於新冠疫情帶動遠端需求，Q1 營收實現 169% 強勁年增率，Zoom 更因此大幅提高本會計年度的財測展望。

Non-GAAP 財報關鍵數據

營收：3.282 億美元，年增 169%，優於 Refinitiv 預期的 2.027 億美元

營業利益：5460 萬，優於去年同期的 820 萬美元

營業利益率：16.6%

淨利： 5830 萬美元，優於去年同期的 890 萬美元

調整後 EPS：0.2 美元，優於 Refinitiv 預期的 9 美分

微軟 (MSFT-US)

微軟早盤下跌 0.14%，達 184.68 美元。

微軟今年股價累計上漲 15% 以上，而富國銀行於週二 (2 日) 表示，微軟雲端收益潛力無窮，當前股價還有更多上行空間，有望讓微軟市值在未來 3 到 5 年內突破 2 兆美元大關。

富國銀行分析師 Philip Winslow 重申微軟「優於大盤」的股票評級，同時看好公司 Azure 雲端演算實力，將其目標價從每股 205 美元上調至 250 美元。

儘管亞馬遜的 Amazon Web Services 仍是目前最大的雲端龍頭，但 Winslow 認為，微軟正在縮小市場差距，同時拉大與排名第三位的距離，也就是 Alphabet(GOOGL-US) 的 Google Cloud。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月 ADP 新增就業 (萬人) 報 -276，預估 -950，前值 -2023

美國 5 月 Markit 服務業 PMI 終值報 37.5，預估 37.3，前值 36.9

美國 5 月 Markit 綜合 PMI 終值報 37.0，前值 36.4

美國 5 月 ISM 非製造業 PMI 報 45.4，預估 44.0，前值 41.8

美國 ADP 新增就業人數 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析：

Leuthold Group 策略師 Jim Paulsen 表示，儘管目前市場上有許多重要的因素，包括美國國內的示威抗議、美中關係、以及新冠疫情的發展等，但投資人最關注的仍是美國和全球經濟重啟的動態。

此外，Paulsen 亦表示，有更多類型的股票參與了美股於近日來的漲幅，包括小型企業及週期性產業類股等，顯示景氣衰退的局面即將漸進入尾聲。

華頓商學院教授 Jeremy Siegel 表示，受惠於美國聯準會大規模的刺激政策，為市場注入了流動性，因此，儘管市場上仍充斥許多不確定因素，但預估美股仍有持續上漲的潛力。