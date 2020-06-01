各州重啟經濟 美國5月ISM製造業PMI自11年低點回升

美國供應商管理協會 (ISM) 週一 (1 日) 公布 5 月製造業採購經理人指數 (PMI) 報 43.1，符合市場預期，儘管自上月的 11 年低點反彈，仍遠低於 50 景氣分水線，不過四個月以來的首度上升顯示隨著各州重啟經濟、企業開始營運後，產業最糟情況已逐漸退去。

5 月美國 ISM 製造業 PMI 細項指數：

新訂單指數報 31.8，前值 27.1

生產指數報 33.2，前值 27.5

雇傭指數報 32.1，前值 27.5

供應商交貨指數報 68，前值 76

存貨指數報 50.4，前值 49.7

客戶端存貨指數報 46.2，前值 48.8

價格指數報 40.8，前值 35.3

未完成訂單指數報 38.2，前值 37.8

出口訂單指數報 39.5，前值 35.3

原物料進口指數報 41.3，前值 42.7

2020 年 5 月美國 ISM 製造業 PMI 細項指數 (圖：ISM)

ISM 製造業 PMI 5 月的細項中，新訂單、生產和僱傭指數依舊處於強烈收縮，存貨指數則升至 50.4 的一年高位，庫存上升可能因此限制生產。此外，供應商交貨指數為去年 10 月以來首度下滑，顯示因疫情導致的運輸延遲已稍微緩解。

根據上述報告，在製造業的 18 個類別中，呈現增長的包含非金屬礦物類製品、家具及相關產品、服飾類、皮革及相關產品、食物、飲料及煙草製品，最後是紙類製品和木類製品。

ISM 主席 Timothy Fiore 表示：「新冠肺炎疫情已連續三個月衝擊製造業，但隨著供應商在 5 月下旬重返崗位，5 月似乎是一個過渡期，不過需求不確定性依然可能影響庫存、就業、進口和新訂單。」

Fiore 表示，過去的 PMI 與整體經濟關係顯示，5 月製造業 PMI 相當於實際國內生產總值 (GDP) 增長了 0.1%。