各州重啟經濟 美國5月ISM製造業PMI自11年低點回升
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美國供應商管理協會 (ISM) 週一 (1 日) 公布 5 月製造業採購經理人指數 (PMI) 報 43.1，符合市場預期，儘管自上月的 11 年低點反彈，仍遠低於 50 景氣分水線，不過四個月以來的首度上升顯示隨著各州重啟經濟、企業開始營運後，產業最糟情況已逐漸退去。
5 月美國 ISM 製造業 PMI 細項指數：
- 新訂單指數報 31.8，前值 27.1
- 生產指數報 33.2，前值 27.5
- 雇傭指數報 32.1，前值 27.5
- 供應商交貨指數報 68，前值 76
- 存貨指數報 50.4，前值 49.7
- 客戶端存貨指數報 46.2，前值 48.8
- 價格指數報 40.8，前值 35.3
- 未完成訂單指數報 38.2，前值 37.8
- 出口訂單指數報 39.5，前值 35.3
- 原物料進口指數報 41.3，前值 42.7
ISM 製造業 PMI 5 月的細項中，新訂單、生產和僱傭指數依舊處於強烈收縮，存貨指數則升至 50.4 的一年高位，庫存上升可能因此限制生產。此外，供應商交貨指數為去年 10 月以來首度下滑，顯示因疫情導致的運輸延遲已稍微緩解。
根據上述報告，在製造業的 18 個類別中，呈現增長的包含非金屬礦物類製品、家具及相關產品、服飾類、皮革及相關產品、食物、飲料及煙草製品，最後是紙類製品和木類製品。
ISM 主席 Timothy Fiore 表示：「新冠肺炎疫情已連續三個月衝擊製造業，但隨著供應商在 5 月下旬重返崗位，5 月似乎是一個過渡期，不過需求不確定性依然可能影響庫存、就業、進口和新訂單。」
Fiore 表示，過去的 PMI 與整體經濟關係顯示，5 月製造業 PMI 相當於實際國內生產總值 (GDP) 增長了 0.1%。