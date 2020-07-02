調查：若英歐談判有成果 英鎊有望未來1年上漲4%

一項調查顯示，如果英國與歐盟能夠如同多數分析師預期那樣，就未來關係達成協議，英鎊將在年底前升值，未來 1 年幅度有望達到約 4%。

但分析師意見分歧，凸顯倫敦和布魯塞爾在當前的談判中依然相距甚遠，在 2020 年底無協議脫歐的風險依然穩固存在。

英鎊今年以來表現不佳，上半年兌美元下跌約 6.5%，週三上漲，因為對美國數據樂觀，降低了美元的避險需求，但英鎊的市場情緒並未轉佳，英鎊兌美元報 1.2452 美元，漲約 0.4%。

《路透》於 6 月 25 日至 7 月 1 日，對近 60 名外匯分析師進行的民意測驗顯示，分析師預計未來 1-3 個月時間內，英鎊仍維持 1.24 美元附近。

不過，待 12 月底英國脫離歐盟過渡期到期前，以調查的中位數來看，英鎊有望升至 1.27 美元，並在 1 年內來到 1.29 美元，較當前升約 4%。

這一目標存在基本前提，即英國與歐盟談判有成果。Capital Economics 分析師 Simona Gambarini 表示，基本情況是雙方達成某種形式的脫歐協議，或是同意延遲，在這種情況下，英鎊將會上漲。

但這一基本情況仍充滿不確定性，調查顯示，分析師對英鎊預測範圍很廣，介於 1.18 美元至 1.49 美元之間。