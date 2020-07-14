聯上大喜 水岸綠地捷運一次到位

水岸公園第一排景觀宅，一直是地狹人稠的大台北都會區最稀缺的產品，賣一塊少一塊。上市建商「聯上開發」在三重二重疏洪道重劃區右岸的預售新案「聯上大喜」，訴求面水岸、424 公頃大都會公園第一排，和機場捷運新設 A2a 站點計畫等 3 大優勢齊聚，僅大安森林公園 1/6 價，吸引中山、大同、大安、內湖和港資買家出手。

國際頂尖豪宅都座落在水岸公園旁，像是對位倫敦 140 公頃海德公園旁全球 10 大豪宅之首席名宅「海德公園 1 號」、紐約 341 公頃中央公園第一排每坪上千萬台幣行情，以及大直河濱公園首排 200 多萬、大安森林公園每坪上看 300 萬元的「元利 ONE PARK」，幾乎所有擁有水岸公園首席條件的住宅，都是非富即貴的「大腕」。

甲桂林副總劉吉祥分析，有購屋計畫的民眾今年都該認知到「資產為王」的時代到來，在通膨蠢蠢欲動下，選購保值性資產為首要考慮，而「雙北最能撐起資產價值的條件就是水岸公園。「但二重疏洪道重劃區很多案子會有基地不夠大、非水岸公園第一排、當層戶數過多影響居住品質、推案建商施工品質打問號等 4 大缺陷。」曾在士林官邸推出豪宅案「聯上涵玥」，榮獲德國 iF 設計大獎的聯上開發，把呂建勳建築團隊與高級住宅建材規劃，搬到三重大都會公園第一排「聯上大喜」，全方位解決區域痛點，引發各界關注。

「聯上大喜」在大都會公園第一排 1233 坪基地上，規劃 24 層 SRC 鋼骨地標，開出 20-40 坪擁有水岸綠地豪景的格局，後棟銜接三重中正北路商圈消費機能，建案內規劃 15 項星級飯店公設，32% 低建蔽創造出 580 坪前庭後院包圍的「城市綠莊園，水岸新地標」，基地旁就有 U-BIKE 站，加上新北市府拍板機場捷運線在 A2（三重站）到 A3（新北產業園區站）中間要增設的 A2a 站，就在個案旁 150 公尺處，兩站進台北，5 字頭開價，對有需求往返國際的傳產、金融、電子科技與貿易背景的台北買家來說，是一次到位買齊水岸、綠地、捷運的最高 CP 值選擇。