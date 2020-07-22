人民幣中間價三連漲 創四個月新高

由於歐盟達成 7500 億歐元刺激經濟方案，帶動歐元兌美元急升至 18 個月新高，同樣帶動非美貨幣走勢，而週三 (22 日) 中國外匯管理局順應近期美元不斷走貶的趨勢，再將人民幣中間價調升 144 基點，報 1 美元兌 6.9718 人民幣。人民幣中間價已連三漲，創下 3 月 12 日以來逾四個月新高。

週三 (22 日) 在岸人民幣開盤即跳空衝破 6.97 關卡，一度升值逾 150 基點，截至上午 10:50 止，暫報 1 美元兌 6.9691 人民幣，升值 120 基點，升幅 0.17%。

資料來源: 新浪財經, 在岸人民幣日線走勢

離岸人民幣方面則是升值 14 基點，暫報 1 美元兌 6.9665 人民幣，升幅 0.02%。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣日線走勢

在那斯達克不斷創新高之際，美元指數則持續走弱，一位正在加碼美元空頭部位的華爾街對沖基金經理人表示，美元現階段走貶主要有兩大因素：

近期 Fed 暗示將採取掛鈎公債殖利率曲線的新 QE 政策，法人預判此為貨幣寬鬆加碼訊號，一方面加碼美股，一面放空美元指數。 近期美國疫情有「捲土重來」的可能性，遠距辦公的預期推升科技類股漲勢，與此同時外資卻因擔憂美國經濟而持續減碼美元資產避險。

法人認為，歐盟各國在達成 7500 億歐元的刺激計劃協議後，美元應聲走貶。該協議被譽為是反映歐洲領袖團結和為歐洲經濟復甦立下基礎的一個重要訊號。

與此同時，美國國會兩黨已展開談判，期待在下週通過 1 兆美元的刺激法案，以便完成新一波防疫援助的立法工作，寬鬆的貨幣環境增加市場對通膨的擔憂，同時美國實際利率也正在走跌，再加上美國新冠疫情無法有效控制，美元要反轉這劣勢並不容易。