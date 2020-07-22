〈房產〉舊商辦趕都更熱潮 北市敦南敦北將成頂級商辦聚集地

接軌台北東西區門戶的敦北民生及敦南商圈再度被炒熱，近期標出的「國泰營區」、「空軍官兵活動中心」兩大案，加上區域內舊商辦都更熱潮，持續帶動商圈開發與需求熱度，建商擬興建或都更的商辦大樓就有 9 棟，地標型頂級 A 辦焦點將重返敦北與敦南。

信義房屋 (9940-TW) 旗下信義全球資產公司統計指出，企業需求仍旺盛，除了信義世貿商圈有不少企業等著進駐，鄰近敦北民生及敦南商圈空置率也都降至 5% 以下，租金售價持續上漲。

根據信義全球資產公司統計，未來 7 年內敦化南北路沿線辦公商圈將陸續共有至少 9 萬坪辦公面積釋出，擬興建或都更的商辦大樓有 9 棟，地標型頂級 A 辦焦點將重返敦北、敦南。

其中，敦北民生商圈交易持續熱絡，以信義全球資產在 2018 年以每坪 128.9 萬元成功標脫的台北金融中心大樓為例，買方當時看好敦北商圈未來增值性。而 2018 年實價登錄揭露 41 年老商辦僑福金融大樓租金每坪達 3,099 元來看，已高出原本周邊區域行情許多，逼近信義世貿商圈行情，進駐業者多以外商為主，超水準表現引發關注。

隨著都更進度推進，敦化民生商圈未來周邊區域將有許多新商辦完工，釋出近 7 萬坪辦公面積，包括中壽敦北總部、玉山敦北第二總部、國泰寰宇大樓、華固敦品、台塑大樓等，有機會拉高平均租金，躍升月租 3000 元的頂級 A 辦商圈。

另外，敦南商圈也不遑多讓，指標性頂級辦公大陸工程敦南大樓，在 92 年完工，目前平均租金站穩每坪 3000 元，已接近信義計畫區的統一國際大樓平均租金。目前敦南商圈平均屋齡已接近 30 年，部分商辦大樓正在研議都更，而未來將陸續釋出 2.4 萬坪辦公面積，包括敦南安和、元大空總、敦南誠品、中華票券大樓，在頂級新商辦與林蔭大道的雙效益下，租金及售價預期也會有一波補漲動能。

信義全球資產公司總經理柯宏安表示，敦北及敦南商圈一直以來都是外商企業、航空物流業、金融貿易、科技業等搶進駐的辦公熱區，但區域內商辦因平均屋齡多超過 30 年，近年不少大型企業與外商對辦公空間的需求規格升級，紛開始往外尋找新辦公大樓，例如信義計畫區、內科等鄰近區域，而此波老舊商辦都更熱潮，可帶來地標型頂級 A 辦新供給，預期將帶動購買與承租需求，除可吸引鄰近的復興南京、甚至信義世貿商圈的企業進駐，形成活絡的商圈移轉。