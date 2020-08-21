前白宮顧問班農涉詐財被捕未認罪 川普：遺憾但對此一無所知

美國總統川普的前政治顧問班農 (Stephen Bannon) 週四 (20 日) 遭逮捕，他被控涉嫌在美墨邊境牆建設的網路籌資項目中共謀欺詐和洗錢，但並不認罪。

川普在班農被捕數小時後，於白官發表感想，稱「我感到很遺憾。我已經很長一段時間沒有和他打交道了。」

對於邊境牆籌款專案，川普表示他對此一無所知，並且不知道有那些人參與其中。他認為，築牆應該是政府的案子，而不是由私人籌資。

班農週四早些時候在長島海灣的一艘游艇上被捕後，於曼哈頓出庭，隨後獲得保釋。保釋條件包括 500 萬美元債券，並以 175 萬美元的現金或不動產做為抵押，此外未經法院許可，禁止他乘私人飛機、遊艇或輪船旅行。

檢察官表示，這位前白宮首席戰略家欺騙了數十萬捐助者，他和另外 3 人所發起用於修築美國南部邊境牆的「我們築牆」(We Build The Wall) 計畫，卻將網路籌款用於個人支出。根據檢察官的說法，基金籌集了超過 2500 萬美元，而班農獲得了超過 100 萬美元，並將部分資金用於支付個人開支。

班農曾擔任川普競選團隊負責人，被認為是川普 2016 年勝選的重要功臣之一。川普當選總統後，班農出任白宮首席戰略師、總統高級顧問，被一些網民封為「國師」，也是川普早期對中國鷹派的代表人物，但 2017 年 8 月被川普解職。

做為右翼大將，離開白宮後，班農曾重掌美國右翼網路媒體 Breitbart News Network。