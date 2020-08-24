定穎Q3營運不看淡 擬減資約1成健全財務結構迎成長

上市 PCB 廠定穎 (6251-TW) 營運可望自第三季起重啟成長，預估營運表現將比第二季優異，而為健全財務結構，定穎董事會決議，以減資打掉帳上累計虧損約 3.35 億元，減資比例 10.784214%，將在召開股東臨時會決議後執行。

依定穎董事會決議減資比例，每仟股將減少約 107.84214 股，換發約 892.15786 股，在定穎完成減資及生產調整後，明年將可發放股利。

定穎因停止不符合生產效益的桃園龜山廠生產、並出售資產挹注獲利，今年第二季營業淨利為 1.78 億元，季增 25.35%，單季稅後純益 1.04 億元，每股純益為 0.37 元；累計 2020 年上半年稅後純益為 6.48 億元，每股純益為 2.29 元。

定穎近幾年將產品重心放在汽車板、儲存式裝置、通訊及網通、光電板與醫療設備等應用類別，今年上半年新冠肺炎疫情蔓延，定穎湖北黃石廠區因疫情延後復工，又逢歐美車廠因疫情封城封國停產，但經過調整後，今年連兩季維持穩定獲利。

定穎由於歐美及韓系汽車訂單回溫，且電視相關及穿戴裝置等消費性產品出貨回溫，儲存裝置恢復拉貨，第三季營收可望穩定回升，至於第三季因客戶產品改版，網路通訊及伺服器板需求略為修正，第四季可回溫。

定穎去年汽車營收約 58 億元，佔整體比重約 42%，其中，電動車產品部分，除既有中央控制面板、電源控制系統、超級充電器、變頻器控制模組等，再新增電源板、交流濾波電容器、資訊娛樂系統、充電連接手柄等。

定穎打入美系電動車大廠供應鏈，並持續鎖定先進駕駛輔助系統 (ADAS)、高頻雷達等產品開發，目前 ADAS 的產品包括超聲波系統、視覺攝像頭系統、雷達長距離系統、雷達短距離系統、激光雷達系統、紅外線系統等。