無懼疫情反覆科技多頭氣盛 類股基金投報率水漲船高

科技股多頭氣盛，帶動美股 S&P500、那斯達克指數持續創新高，根據 Lipper 統計，在資金追捧下今年以來科技類基金績效前五強基金投報率至少 3 成起跳，甩開疫情反覆對股市的衝擊。

國際疫情捲土重來成為左右股市的不確定變數，但科技股卻不受影響持續受資金青睞，其中美股 S&P500、那斯達克指數 8 月以來雙雙創新高，進而帶動相關基金績效水漲船高。

如果將時間拉長近 5 年來看，包括貝萊德世界科技基金、摩根基金 - 美國科技基金累計報酬全都超過 200%，基金夏普值 (報酬 / 每單位風險) 也有 1.2 的水準。

摩根基金 - 美國科技基金產品經理黃奕栩指出，比較美國科技股和全球科技股近 5 年表現，美股科技族群仍略勝一籌，過去五年，S&P500 科技指數累計漲幅達 216%，超越 MSCI 全球科技指數的 196%，反應美國科技產業本為全球科技趨勢先鋒。

進一步從財報面來看，S&P 500 指數已發布財報的企業中，資訊科技業優於預期比例超過 9 成；再從交易熱度來看，根據美國銀行 8 月最新全球基金經理人調查，近 5 成受訪基金經理認為美股正由熊市轉向牛市，高於 7 月的 40％，美股科技股更已連 4 個月為交易最熱絡的股票類別。

黃奕栩認為，疫情帶動遠距趨勢興起，半導體設備出貨自去年 10 月起，已連續九個月相較去年同期成長。根據 SEMI(國際半導體產業協會)，今明兩年半導體設備支出的成長幅度將分別有 6% 與 17.5% 的水準，明年晶圓廠設備支出金額更有望創 700 億美元的歷史新高，將支持美國科技股長線走升，也讓科技股後市可期。

富蘭克林證券投顧表示，儘管經濟前景不確定性仍高，但美國企業無論從信用評等分布、淨負債 / 權益比率、利息覆蓋率或自由現金流量收益率來看，體質均優於其他區域，其中科技產業資產負債表健康、具備結構題材加持且長線成長潛力佳。

富蘭克林證券投顧指出，科技股表現強勢，激勵 S&P 500 指數收復新冠肺炎疫情以來的跌幅，帶動大盤指數改寫新高，但要留意的是，大盤指數本益比攀升至 26 倍，加上時間逼近美國總統大選可能造成股市波動，仍須慎防技術性回檔。