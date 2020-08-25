台股價漲量縮收復月線關卡 三大法人聯手買超54.1億元

美股周一收高，台股今 (25) 日在台積電領軍下，電子、金融、傳產齊揚，帶動指數上漲逾百點，一舉收復 5 日線、月線，收在 12758 點，但成交量縮至 2000 億元以下，三大法人今日同站買方，合計買超台股 54.11 億元。

加權指數終場上漲 111.12 點或 0.88%，收在 12758.25 點，成交值 1982.15 億元。觀察籌碼面，外資又轉為買超台股 34.49 億元；投信持續買超 11.83 億元；自營商買超 7.78 億元，三大法人皆站在買方，合計買超 54.11 億元。

台積電今日開高走高，上漲 1.5%，收在 434.5 元；鴻海也回穩，上漲 0.9%，收在 78.3 元；股王大立光盤中遭遇賣壓，終場翻黑下挫 0.8%，收 3575 元。此外，昨天遭到外資提款的金融股，今日股價全面回神，富邦金領軍大漲約 4%，國泰金、新光金、玉山金表現也不俗。

貨櫃航商迎接旺季，長榮受惠歐美航線運價持續上漲，今日股價大漲逾 7%，續創 2 年半來新高，陽明亮燈漲停，萬海也漲逾半根停板；航空雙雄華航與長榮航跟風上漲；貨運承攬中菲行、台驊投控、捷迅也都在盤面上表現。

受惠宅經濟需求提升，板卡廠第 3 季仍將延續出貨動能，帶動類股走勢，華擎今日大漲逾 8%，技嘉、微星也有 5%、3% 的漲幅。遠端視訊設備廠圓展、圓剛 7 月營運再攀高峰，激勵圓展股價亮燈漲停，圓剛也漲逾半根停板。

金像電昨天遭外資大賣 1.8 萬張，今日股價延續弱勢，終場跌逾 2%，拖累 PCB 族群普遍向下整理，ABF 載板廠南電、欣興也陷入震盪，不過，景碩、嘉聯益、台表科等股價相對有撐。

台灣六大資金指標連袂創高，顯示內外資積極搶進市場下，資金極為充沛，台幣維持強勢升值格局，但法人提醒，美中科技戰持續干擾全球股市，台股高檔出現帶量長黑後，短線上會進入震盪整理，仍要提防再度回測月線、季線。