【Wen姐筆記】3紅小兵勇闖楚河漢界 多方破涕為笑？12800站穩比路過重要

多方以 3 根小紅棒，收復 8 月 20 日大長黑，同時這 3 個紅小兵也勇闖月線楚河漢界，昨日加權指數在台積電領軍下，以 12758.25 點作收，成交值雖縮至 1996 億元，但成功收上月線！多方從此即可破涕為笑？重返漫步雲端走勢？今日有周選擇權結算，周五還有摩台指結算，12800 點關卡站穩比路過重要！關鍵點位為 12747、 12777、12833 點。

多方要守護 3 小紅兵的努力成果，12700 點關卡務必守穩，兩端哨站為 12682 與 12717 點，如能順利再挺進 12747 與 12777 點，12800 點城池將是攻堅重點。12813 可視為 12800 關卡北方哨站，但多方最好能收復直接挺進 12865 點，多頭才有機會重返光明頂。但如遭到周選擇權莊家算計，需留意 12700 點關卡能否守穩，12682 點如未能守住，多空仍將進行月線攻防，棄守則須提防回測 12651 與 12600 點關卡，12600 點關卡兩端哨站為 12588 與 12619 點。

如棄守 12588 點，則本波攻勢結束。須提防空方重掌控盤權，下方 12558 與 12500 點關卡務必守穩，12500 點關卡兩端哨站為 12488 與 12520 點，如再棄守 12456 點，多方將與光明頂漸行漸遠！

昨日大盤順利闖過月線，台積電仍居首功，不過與台積電搭配的功臣，並非聯電，而是航運股! 多方目前的策略，除了動用台積電搶回月線，其餘各族群仍以輪動為主。今日有多方訊息的族群，則是面板與 NB，法人則繼續擔憂聯發科「沒有華為的日子」。多方只要守住月線，再次挑戰 13000 點光明頂，也不必急於一時。花點時間調整步伐，並磨過摩台指結算與下周一 MSCI 盤後生效，也是不錯的策略。只是在調整步伐的過程中，仍需時時提防空方竄起！多方最怕的還是豬隊友！(僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)